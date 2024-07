Rechazo frontal de las autonomías a que Cataluña tenga un sistema de financiación "singular"

M. C.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, habló ayer en Gijón antes de la negociación de la financiación autonómica antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Barbón apuntó que "las comunidades volverán a fijar posición y, yo ya lo he dicho por activa y por pasiva, el problema no lo tiene ahora el PSOE, el problema lo tiene el PP. Este es un problema que va más allá del debate ideológico, cuando se habla de ‘les perres’, hablamos de un problema en el que cada comunidad defiende aquella financiación que le favorece", apuntando en ese sentido que las dos comunidades autónomas de régimen común con gobierno socialistas, la de Asturias y la de Castilla La Mancha, tienen el mismo criterio en cuanto al modelo de financiación, que no sea proporcional a la población, sino que también contemple otros factores que determinan "el coste real de los servicios", como el envejecimiento, la dispersión, el despoblamiento o la orografía. En cambio, el PP gobierna comunidades autónomas que defienden el mismo criterio que Asturias y otras que reclaman que la distribución sea proporcional a la población. "Sus comunidades están divididas en dos frentes, el noroeste que pide como Asturias que se tengan en cuenta envejecimiento, dispersión, orografía y otros factores correctores; y el frente población pura y dura como son Andalucía, Madrid, Valencia, Murcia y Baleares. Es decir, el PP tiene un problema", insistió Barbón.