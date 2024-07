Efusiva despedida de Barbón a Delia Losa: "Tenemos una amistad a prueba de bombas"

Adrián Barbón, presidente del Principado, se saltó el protocolo habitual en las visitas oficiales tras reunirse en Presidencia con Delia Losa, exdelegada del Gobierno en Asturias y que ha sido sustituida por Adriana Lastra, que ya ejerce su nuevo cargo. El jefe del Ejecutivo regional recibió la dirigente, estuvo con ella reunida durante más de cuarenta minutos en su despacho y, tras el encuentro, la acompañó hasta la puerta y tomó la palabra para realizar una breve declaración que no estaba prevista en la agenda. "Es completamente excepcional que baje (las escaleras de Presidencia) después de una visita, pero quería agradecer el intenso trabajo de Delia todos estos años. Se lo decía antes: es una superviviente, porque de aquella hornada de delegadas desde 2018 es la única que quedaba", destacó Barbón.

Y siguió con una ristra de elogios hacia la mierense. "Le agradezco la dedicación, el compromiso, vocación y su forma de ser como persona y cómo se volcó. A Delia la conocí en circunstancias muy difíciles en el partido, cuando el comité federal no era un lugar tranquilo, y forzamos una amistad a prueba de bombas", destacó Barbón, que dijo que la ex representante del Gobierno central en la región "tomó partido por Asturias en momentos complicados", como el covid. Losa y el Presidente se fundieron en un abrazo al concluir Barbón su breve intervención, con la mierense emocionada. La veterana militante, de 69 años, presentó su renuncia hace un mes y Pedro Sánchez se lo propuso después a Adriana Lastra, que aceptó el encargo. Moncloa, según varias fuentes, buscaba también dar más contenido político al cargo con un perfil como la riosellana. "En política hay unos tiempos, y quien no lo entienda, pues malo para él", dijo Losa en su breve intervención tras Barbón, centrada en agradecer el apoyo del líder del Ejecutivo regional en los últimos años.

"Pasamos muchísimos momentos muy complicados y me embarga la emoción. Cuando tienes compromiso y convicciones, van por delante de la carga que supone este cargo", aseguró la socialista, que destacó que "siempre tuvo la colaboración y el apoyo del Principado". Losa también se acordó de Pedro Sánchez, que la propuso para el cargo en el año 2018, y en cómo Barbón le convenció para aceptar. "En aquel momento me eché a temblar y me dijo (Barbón) que lo iba a hacer bien". La mierense confirmó a su vez que seguirá al frente de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO) y prometió "dedicarle más tiempo, porque tenía con ella una pequeña deuda".

El acto de toma de posesión de Adriana Lastra, que ya estuvo trabajando en la Delegación de Gobierno, reunida con el que será su nuevo equipo de trabajo tendrá lugar mañana viernes y al mismo acudirá Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, debido a que gestiona la cartera de la cual depende orgánicamente Lastra. La riosellana afronta de este modo su primer cargo institucional como representante del Gobierno central en el Principado y regresa a la primera línea política.