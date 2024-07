Bisuyu tiene a su "marquesa"

Bisuyu (Cangas del Narcea)

Belén Fernández Collar se convirtió en emprendedora rural en su pueblo natal, Bisuyu (Cangas del Narcea), con 53 años, cuando abrió el 1 de abril de 2022 su propia tienda de artesanía en piel bajo una antigua panera, donde estaba un bar que llevaba tiempo cerrado. Lo curioso es que, durante su vida fuera del pueblo, pues marchó joven a estudiar a Oviedo y luego estuvo trabajando en diversos establecimientos cara al público además de en hostelería en la capital, Gijón y Avilés, jamás pensó que un día volvería a su pueblo para, no sólo vivir en él, sino además ejercer un oficio del que está enamorada y para el que se formó, durante más de diez años, en Gijón, donde vivía, acudiendo a clases de trabajo del cuero en su tiempo libre.

"Si hace años me dicen que me iba a quedar sin trabajo, que volvería a Bisuyu y que me dedicaría a la artesanía del cuero, hubiera dicho que para nada, que imposible, que eso no entraba dentro de mis planes. Y, sin embargo, aquí estoy. He regresado a la casa familiar, pues vivo con mis padres. Y estoy dedicada a un trabajo con el que disfruto enormemente", afirma esta emprendedora que decidió dar el paso adelante tras lograr una ayuda del plan "Leader" en Cangas del Narcea. Recuerda que los seis meses previos a la puesta en marcha de su tienda fue una vorágine de actividad. Y destaca el apoyo y la ayuda de sus amigas, a la hora de dar el paso adelante e iniciar un cambio radical a su vida, con su regreso al pueblo y su dedicación a la artesanía del cuero. Su marca identificativa, su nombre como artesana, es "La Marquesa de Bisuyu". Relata que fue una ocurrencia. "Lo decidimos cuatro amigas de toda la vida. Yo quería un nombre en asturiano, que me identificara, pero no daba con él. Un buen día, mi hermana y estas otras dos amigas me vinieron con el logo de la Marquesa de Bisuyu que tenía un dibujo de mi cara. Y hasta hoy. Al principio, sonaba un poco rimbombante, pero en cuanto la gente me conoce ya ve que tiene su gracia", asevera. "Además tiene su razón porque soy de la casa del Marqués, que es como se conoce a la casa de mis padres. Pero no por ningún título, es que siempre se la llamó así", explica la artesana.

Hace bolsos, carteras, monederos y fundas para gafas "con pieles de animales con certificación de que han sido sacrificados para el consumo de carne". "En cuanto a mi trabajo, con el que vendo tanto en mercados como en redes sociales, es un proceso de muchas horas y de ver lo que hay por el mundo", explica. "Las tendencias marcan. Lo que siempre intento es darle mi punto personal. A mí me gustan mucho las cosas llamativas, muy eclécticas, mezclas poco habituales. Y todo cosido a mano", relata. "A destacar también que cada bolso que hace por encargo, le pone el nombre de quien se lo demanda", añade. "Mariajo es el primero que hice y cuyo estilo sigue gustando mucho, junto con ‘Aura’, ‘Antón’ o ‘Pepín’", remata.

Le gusta acudir a los mercados y conectar con la gente. "Aunque, a veces, en ellos no vendes mucho", indica. "Sin embargo, te surgen varios encargos. Además, a mí me encanta conocer a lo clientes", explica esta emprendedora en relación a los visitantes que recibe regularmente Bisuyu, pueblo cangués donde también nació el dramaturgo y pedagogo Alejandro Casona.

Ella es de las que cree que sí se puede vivir y trabajar en el campo. Eso sí, matiza que "depende de lo que espere cada uno". "Yo no puedo estar más feliz en mi pueblo, con mi gente y haciendo lo que quiero. Yo con tener lo justo para vivir, pagar las facturas, comer y tomar un vino con los amigos, no pido más. Ya sabes, cuando haces lo que te gusta, el trabajo se hace de otra manera", finaliza.

