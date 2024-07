Educación exige que se desconvoque la huelga para negociar las 23 horas lectivas semanales

Desconvocar la huelga programada para el 10 de septiembre para seguir negociando. Esta es la petición realizada ayer por la consejera de Educación, Lydia Espina, a las distintas organizaciones sindicales en relación al proyecto para la mejora de la enseñanza pública que incluye, como medida estrella, la reducción de las horas lectivas semanales de 25 a 23 para los docentes de Infantil y Primaria a partir del curso 2026-2027. "Espero un gesto de buena voluntad para que a finales de mes o principios de agosto se pueda convocar la mesa de negociación", señaló Espina en relación a unas medidas que ha catalogado de "históricas" en caso de que finalmente se aprueben, al igual que hacen desde el sindicato ANPE. "Para nosotros el plan es muy positivo porque supone una inversión de 23,5 millones y la creación de 486 puestos de trabajo, lo que se traduce en un incremento de un 8% en la plantilla de maestros. Son cifras casi de récord", aseguró Gumersindo Rodríguez, portavoz de esta organización. Y recalcó que todo ello "redundará, sin duda, en una mejor atención individualizada a los alumnos y en un tratamiento más eficaz de la complejidad de las aulas".

Desde Comisiones Obreras, sin embargo, consideran "insuficientes" las propuestas planteadas por la Consejería. Según explicó Ana Canal, "solo quedan tres comunidades este curso que tengan la jornada sin reducir (Madrid, Andalucía y Asturias), siendo Asturias la única gobernada por el PSOE". Además, Canal expresó que "faltaría meter la reducción horaria para mayores de 55 años, el acuerdo de plantillas y las ratios, entre otras mejoras".

En una línea similar se encuentra UGT. Aunque el sindicato habla de una "buena propuesta de partida", exige que los tiempos de implementación se aceleren lo máximo posible. "Pedimos a la Administración un gesto. Nos gustaría que la reducción de la jornada lectiva para el cuerpo de maestros se anticipe, por lo menos, al 1 de septiembre de 2025. O, como poco, que se haga una implementación progresiva de esa medida iniciando la reducción a una hora lectiva –24 horas en total–, a partir del 1 de septiembre de 2025", explicó Julio Perdiguer.

Por su parte, Jorge Caro, de CSIF, criticó que la propuesta ofrecida por la Consejería "venga acompañada de una amenaza". "La propuesta de entrada no está mal. Pero una propuesta y una amenaza, todo en bocadillo, no nos parece lo más adecuado para hablar de buena voluntad", lamentó Caro, reprochado además el momento y el lugar elegido para ello. "Se habla de la huelga en un foro que consideramos que no es el apropiado, porque esto es una mesa general, no es el comité de huelga. Lógicamente, tendremos que trasladarlo al resto de compañeros de organizaciones sindicales que hoy no están aquí", aseveró.