Adriana Lastra toma posesión como delegada del Gobierno en Asturias: "El feminismo será mi bandera"

Adriana Lastra tomó esta mañana posesión como nueva delegada del Gobierno en Asturias, sustituyendo en el cargo a Delia Losa, que ejercía desde 2018. La socialista regresa de este modo a primera línea política después de dejar Ferraz como número 2 del PSOE nacional en julio de 2022, ocupará su primer cargo institucional y será la tercera autoridad en la región.

En un solemne acto celebrado en la Delegación del Gobierno en Oviedo, con las principales autoridades de la región y la presencia de Ángel Víctor Torres, ministro de Político Territorial, Lastra ofreció su primer discurso como Delegada y el mismo tuvo un claro trasfondo político, con muchas referencias al feminismo y a la igualdad, que da pistas de cómo encara su etapa la que fuese mano derecha de Pedro Sánchez en el partido. "Pondré todo de mi parte para representar en Asturias a este Gobierno progresista que sitúa a la igualdad y el feminismo en el centro de toda la acción política y del que no puedo estar más orgullosa", aseguró.

"No es casual que haya invitado hoy a algunas de mis compañeras de viaje del tren de la libertad con el que hace diez años conseguimos parar la reforma de la ley del aborto. El feminismo seguirá siendo mi bandera y la lucha contra las desigualdadees será mi máxima prioridad", destacó.

"Quiero lanzar un mensaje de esperanza a las mujeres que sufren violencia en Asturias: que confíen en las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, porque las vamos a proteger. Nuestra prioridad será siempre salvaguardar la seguridad, la libertad y la independencia de las mujeres", aseguró Lastra, que sobre Delia Losa, su predecesora, destacó su "papel decisivo el frente de la Delegación".

La delegada del Gobierno tambien hizo hincapié en destacar el "apoyo" del Gobierno central de Pedro Sánchez y prometió "seguir practicando el acuerdo, como he hecho toda mi vida política". También lanzó un claro mensaje a ArcelorMittal, pendiente de concretar su inversión en Asturias. "El Gobierno le ha concedido la mayor ayuda pública a una empresa: 450 millones de euros para descarbonizar su acería. Y desde aquí quiero hacer un llamamiento a la multinacional para que dé el paso de aceptar la subvención, porque su proyecto de hidrógeno circular es clave para el futuro de Asturias".

El acto tuvo muchas anécdotas, con Lastra emocionada desde el atril en dos ocasiones cuando hablaba de su familia y recordó a su padre, que falleció en 2019. En una de ellas su hija pequeña, Olivia, se puso a llorar a moco tendido y una de las hermanas de la delegada, Tatiana, tuvo que sacarla de la sala. No fue la única vez que Lastra se emocionó, algo que también compartió Gimena Llamedo, vicepresidenta, que soltó alguna lágrima, sentada en primera fila al lado de Alfredo Canteli.

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, del que ahora dependerá orgánicamente Adriana Lastra, destacó a la delegada como "una de las políticas con más capacidad de España", repasó muchas inversiones del Gobierno en Asturias y en referencia a la ley de memoria democrática dijo que "no quedará una fosa sin excavar en Asturias".

Delia Losa, que fue la primera en intervenir, agradeció la confianza que depositó en ella Pedro Sánchez en 2018 y le deseó suerte a Adriana Lastra. Los asistentes le dedicaron a la veterana dirigente un sonoro aplauso que duró varios segundos. El acto de toma de posesión de Lastra reunió en el salón de la primera planta de Delegación a muchas autoridades y personas conocidas de la sociedad civil de la región.

Estuvo por supuesto Adrián Barbón, presidente del Principado, que no habló, pero estuvo de pie tras Lastra. También Gimena Llamedo, vicepresidenta, Juan Cofiño, presidente de la Junta y Alejandro Calvo, consejero de Fomento. No se lo perdió Alfredo Canteli, sentado en primera fila, así como otros ex delegados del Gobierno, como Antonio Trevín, Mariano Marín y Mercedes Fernández. María Calvo, presidenta de la FADE y Carlos Paniceres, presidente de la cámara de comercio de Oviedo, se sentaron al final. También siguieron el discurso Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo, y Jesús Chamorro, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, entre otras autoridades.