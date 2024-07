Los asturianos, a la caza de los rayos del sol: "Hasta ahora, casi no hemos podido aprovechar el verano"

Asturias se librará estos días de los rigores de la ola de calor que sufre buena parte de España, pero a cambio podrá disfrutar de unas horas auténticamente veraniegas, "casi las primeras del año", tal y como destacaban ayer algunos a pie de calle o de playa, con máximas de 26 grados en el Suroccidente y algo menos en el resto del territorio. Una situación que no durará mucho porque, a tenor de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, las nubes e incluso los chubascos débiles marcarán las próximas jornadas en la región. "El calor llegó por la tarde, pero por la mañana hizo frío, así que...", resumía Carmen Méndez, de paseo por el centro de Oviedo.

"Ya anuncian lluvia para este sábado, así que nada de pensar en playa. Hay que aprovechar los pequeños momentos soleados", decía una viandante que ayer dedicó la tarde soleada a pasear junto a su nieto y dos amigas. Rosa Bueno estaba en pleno descanso de su trabajo y se lamentaba de que los fines de semana, cuando está libre de sus ocupaciones, siempre parece empeorar la meteorología. "No estamos aprovechando nada el verano, llega el fin de semana y llueve por sistema. Es terrible", comentaba.

Pero siempre hay quien so se resigna y aprovecha sus vacaciones para hacer planes. Por ejemplo, para ir al Boombastic festival en Llanera. Es el caso de Carlota Álvarez y Alejandra Arroyo, dos amigas que ayer estaban de camino hacia los escenarios de La Morgal, vestidas para la ocasión y disfrutando del buen tiempo, aunque se quejaban de que el clima ya les ha arruinado algún que otro plan. "No está siendo el mejor verano, la verdad", indicaban.

El calor también apretó ayer en Gijón. Después de muchos días de cielos grises y lluvias persistentes, el verano asomó en la mayor ciudad asturiana y eso se dejó sentir en las playas. Darse un chapuzón en el Cantábrico fue para muchos la mejor opción para combatir el calor. "Gijón es un paraíso para poder disfrutar, sobre todo, porque tenemos una temperatura templada, ni mucho frío ni mucho calor... Pero por fin se puede venir a la playa con sol", aseguraban en San Lorenzo los nadadores Neritan Gjoka, David Piña, Alejandro Torre e Israel Bárcena, que dieron brazadas hasta la bolla que delimita la zona de baño para completar un recorrido de nada menos que 2.035 metros.

Los hay que se desplazan hasta Gijón para disfrutar del maravilloso clima asturiano, aunque otros llevan en la ciudad toda la vida. Es el caso de Begoña Calvo, que disfrutaba de uno de sus primeros días de playa junto a su pandilla de toda la vida. "Somos de Cimadevilla. Habíamos venido ya porque como tenemos la playa al lado..., pero no con buen tiempo de verdad. Hemos bajado hasta con lluvia", decía Calvo.

Para Rocío Sánchez y Lucas Vacsman, sí fue ayer el primer día de baños. "El verano llegó tarde, pero al fin llegó. Hoy es nuestro primer día. El agua estaba un poco fría, pero se agradece, para refrescar", decían ambos sobre el espectacular día en la bahía de San Lorenzo.

Sara Díaz paseaba ayer por Avilés, que estos días nota la presencia de los visitantes del Festival Celsius. "Vengo de Barcelona y me dijeron que me iba a encontrar con muy mal tiempo. Por suerte, creo que me mintieron", bromeaba Sara Díaz bajo un sol de justicia en la Villa del Adelantado. Luis Suárez, vecino de la ciudad desde hace más de cuatro décadas, ponía la nota discordante. "Llevo muy mal estas temperaturas, busco la sombra constantemente por la calle", decía ayer a media tarde.

Las altas temperaturas registradas durante buena parte de la jornada de ayer abarrotaron las playas asturianas en todo el litoral. Para muchos, fue el primer día de contacto con los arenales en un período estival marcado hasta ahora por el mal tiempo, con nubes y lluvia incluidas.

