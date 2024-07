Foro "Circuito Planeta Agro, la voz del mundo rural": "La pesca tiene un gran futuro"

"La pesca tiene mucho futuro, forma parte de la identidad de Asturias y necesitamos la implicación de todos los sectores para que siga evolucionando". Fue una de las conclusiones de la mesa redonda, "El futuro de la pesca en Asturias, dentro del "Circuito Planeta Agro, la voz del mundo rural", organizado por LA NUEVA ESPAÑA y Prensa Ibérica e impulsado por AgroBank y que se celebró el pasado lunes en el periódico.

Este foro, organizado para analizar el momento actual del sector pesquero, de gran relevancia en Asturias, reunió en la sede del periódico a importantes profesionales vinculados a esta actividad económica, que coincidieron en destacar la importancia intentar solucionar la falta de relevo generacional, a su juicio uno de los problemas más relevantes. Gonzalo Martínez Peón, director de LA NUEVA ESPAÑA, dio la bienvenida a los participantes en este encuentro, destacando la importancia de la pesca en la región, y dio paso a la intervención de Alfonso del Portillo, director de AgroBank en la dirección territorial del norte. "Me hace especial ilusión que podamos promover junto a LA NUEVA ESPAÑA este evento, en el que hablaremos sobre un tema que es vital no solo para la economía de Asturias, sino también para nuestra identidad cultural y nuestro legado, que es el futuro de la pesca en nuestro territorio", aseguró Del Portillo, que se paró para hablar del concepto de la sostenibilidad. "Posiblemente no haya nadie en el mundo laboral que entienda mejor este concepto que el trabajador del mar. Y es que el mar es su hogar y sustento, y lógicamente, su futuro. Por esa razón, comprar pescado y marisco en Asturias, o comerlo en un restaurante, es el final de una cadena en la que todos sus eslabones funcionan con una responsabilidad propia y colectiva. Y por el futuro del sector, así tiene que seguir siéndolo", destacó.

Los expertos destacan al sector pesquero como "clave por su cultura e identidad"

Sobre el relevo generacional, aseguró que "nos enfrentamos a un desafío y es esencial que atraigamos a los jóvenes hacia esta profesión, garantizando empleo y un futuro próspero", recalcó, antes de que se iniciase una mesa redonda, moderada por María José Iglesias, periodista de LA NUEVA ESPAÑA, en la que participaron Francisco González, director general de Pesca Marítima del Principado; Ángel Muñoz, director técnico de la Nueva Rula de Avilés; Adolfo García, presidente de la Federación de Cofradías de Asturias y Armando Barrio, director comercial de Agromar.

"La mayoría de nuestros recursos ahora mismo están en una situación de rendimiento máximo sostenible lo cual debe ser el pistoletazo de salida para unas políticas que busquen la rentabilidad de nuestro sector. Tenemos una flota artesanal y un sector muy profesionalizado y que tenemos que trabajar en que sea moderno, competitivo e innovador", aseguró Francisco González.

"Si alguien se ha adaptado tras todo lo que se ha sufrido han sido los pescadores", destacan los intervinientes

"Verdaderamente, si hay un sector que se ha sabido adaptar a todo lo que ha sufrido ha sido el sector pesquero. Lleva adaptándose de una manera increíble y estoy seguro de que va a seguir acaparándose y seguir trabajando de una manera tan buena como lo hace ahora nuestra flota y que hace q nos llegue pescado de gran calidad y tratado de manera exquisita", destacó, por su parte, Ángel Muñoz. Adolfo García ofreció una visión "muy optimista", pese a reconocer los problemas a los que se enfrenta ahora el sector. "Tenemos unos retos que hay que trabajar para que la pesca siga en un estado saludable. Yo creo que el sector pesquero asturiano va a pelear por seguir en primera línea, nuestras embarcaciones son todo pesca artesanal no hay pesca industrial, hay un gran desempleo en nuestras flotas. Tendremos que unir fuerzas y conseguir que esta entidad sigan siendo lo que son y los que nuestros padres y abuelos nos dejaron y que tenemos la obligación de dejar a nuestros hijos".

Armando Barrio, en su caso, destacó el pescado por su parte como "clave por su cultura" en el sector de la pesca, algo "fundamental en nuestra sociedad y sobre todo en Asturias, que se debe cuidar porque tenemos una riqueza tremenda de pescado y sería muy positivo que el sector fuese un lugar de trabajo para los jóvenes".

Alfonso del Portillo: "Juntos podemos asegurar que la pesca siga siendo un pilar"

Alfonso del Portillo. / Carolina Díaz

Alfonso del Portillo, director de AgroBank en la dirección territorial del norte, recalcó que "el futuro de la pesca en Asturias será positivo si trabajamos de manera conjunta para abordar estos desafíos. Desde AgroBank queremos ser un activo relevante en el apoyo al sector pesquero asturiano. Sabemos que, para poder ser más rentables económicamente, más sostenibles medioambientalmente y mejorar las condiciones de seguridad y trabajo de los trabajadores, es necesario llevar a cabo inversiones tecnológicas".

Del Portillo explicó que su compañía ha desplegado en Asturias " un modelo de negocio con cinco oficinas especializadas y una decena de gestores especializados con formación específica en las necesidades y las particularidades del sector. Y sin ir más lejos, en AgroBank acabamos el pasado año con una financiación al conjunto de la cadena agroalimentaria de más de 140 millones de euros en Asturias, lo que supone un crecimiento del 8% con respecto al 2022".

Como conclusión, apuntó el directivo, "el futuro de la pesca en Asturias es prometedor, pero requiere de la colaboración de todos los agentes. Desde el sector público, privado e incluso desde los propios consumidores. Juntos podemos asegurar que la pesca siga siendo un pilar de nuestra economía y un legado para las futuras generaciones".

Francisco González: "Tenemos caladeros de gran riqueza"

Francisco González. / Carolina Díaz

Francisco González, director general de Pesca Marítima del Principado, realizó un análisis didáctico sobre la situación del sector pesquero en la región. "Nuestra flota está compuesta por 250 embarcaciones que trabajan prácticamente todo el año, es de carácter familiar y capaz de capturar una amplia variedad de especies", aseguró, destacando que desde 2016 el número de embarcaciones se ha estabilizado tras años de pérdidas. En su opinión, más allá del número de barcos, "si algo tenemos son caladeros con una gran riqueza y unas buenas infraestructuras". Y también puso el foco sobre los problemas actuales en el mundo de la pesca: "La rentabilidad del sector, el relevo generacional y hacer atractivo el trabajo, que tiene futuro y permite la conciliación familiar".

Armando Barrio: "Observamos cambios de tendencias"

Armando Barrio. / Carolina Díaz

Armando Barrio, director comercial de Agromar, conservera de Gijón, recalcó que "las empresas pequeñas y las pimes tenemos que apostar por el producto premium y garantizar que el producto que vendemos está comprado y producido íntegramente en Asturias". Además, destacó que se están produciendo cambios de tendencias en España relativos al consumo. "Ahora se consumen pescados con salsa de curry". Sobre la situación de su industria, aseguró que, en el caso de Agromar, el personal suele ser familias de trabajadores. "Hacemos mucha formación interna y luego se transmite por la experiencia. La media de edad de nuestro personal está entre 40 y 45 años, que es bajo, y el 100 por cien de los profesionales que manipulan el pescado son mujeres".

Ángel Muñoz: "Intentamos ser una lonja puntera"

Ángel Muñoz. / Carolina Díaz

"Tenemos venta de la merluza, de bonito, de anchoa y también abarcamos la venta de variados. Siempre intentamos ser una lonja puntera", aseguró Ángel Muñoz, director técnico de Nueva Rula de Avilés.

"Debemos estar preparados para adaptarnos a todos esos cambios que se pueden ir produciendo y que ahora mismo nadie tiene claro cómo van a ser. Tenemos ahora mismo un proyecto de sostenibilidad, dividido en cuatro líneas estratégicas (aumento oferta y demanda, aumento consumo de pescado, mejorar la vida de los trabajadores y cuidar el medio ambiente)", recalcó este profesional, que destacó a su vez "los protocolos de internos que realizan en la Lonja".

Adolfo García: "Ahora hay cada vez menos barcos y más gastos"

Adolfo García. / Carolina Díaz

Adolfo García, presidente de la Federación de Cofradías de Asturias, recalcó que "la viabilidad está en entredicho ya que las infraestructuras son para la flota que había antiguamente y ahora cada vez hay menos barcos y más gastos. La facturación va bajando en todas las cofradías pequeñas", destacó el pescador. "En pocos años tendremos que tomar medidas drásticas porque en pocos años no habrá cofradías y es una pena porque están arraigadas a la tradición y nuestras festividades", aseguró. "Yo me crie en un bote de remos y este oficio a mí me lo enseñó mi padre y a él el suyo, y ahora para un chaval empezar a la mar tendría que gastar 4.000 euros solo para saber si el oficio le parece atractivo", aseguró, insistiendo en cualquier caso en que "hay mucho futuro en el sector".