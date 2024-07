Crónica de la jornada de toma de posesión de Adriana Lastra y reacciones: feminismo, Arcelor y otros frentes

"El feminismo seguirá siendo mi bandera y la lucha contra todas las desigualdades mi máxima prioridad".

Adriana Lastra tomó posesión ayer de su nuevo cargo como delegada del Gobierno en Asturias con un largo discurso con mucho trasfondo político centrado en el feminismo y la igualdad, en el que mandó un medido mensaje a Arcelor, compañía a la que pidió que concretase su inversión en Gijón, y dio pistas sobre cómo afrontará la que ya es su vuelta a la primera línea política después de haber sido la número dos de Pedro Sánchez en el PSOE. Lastra será ahora la representante del jefe del Ejecutivo central en Asturias y precisamente Sánchez será para la riosellana un espejo en el que mirarse, según ella misma recalcó.

"Juntos hemos pasado por todo tipo de vicisitudes y esta vez también voy a dejarme la piel por mi país, al igual que hace él", aseguró la socialista en la sede de la Delegación del Gobierno, en Oviedo, en un acto solemne en el que estuvieron las principales autoridades de la región y que contó con la presencia de Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, de quienes dependen orgánicamente las delegaciones del Gobierno, que definió a la mujer del día como "una de las políticas con mayor capacidad de España". Lastra, que sustituye a Delia Losa, agradeció a su predecesora el apoyo, destacó su gestión "en lo más duro de la pandemia", alabó a los empleados públicos de la administración, especialmente a los de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que ahora estarán a su cargo, y acto seguido ofreció las primeras pinceladas de lo que viene por delante desde su despacho.

"No es casual que haya invitado hoy (por ayer) a algunas de mis compañeras de viaje del tren de la libertad con el que hace diez años conseguimos parar la dañina reforma de la ley del aborto (del gobierno de Mariano Rajoy, del PP)", recalcó. "Como decía Simone de Beauvoir: ‘El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente’. Y seguiremos en la tarea en esa época en la que la lucha contra la violencia de género, contra la violencia sexual y contra la explotación sexual va a ser una prioridad de esta Delegación del Gobierno", siguió, recordando que "27 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año. Asesinos que también han matado a nueve niños y niñas".

La delegada quiso lanzar a su vez un mensaje "de esperanza a las mujeres que sufren violencia en Asturias: que confíen en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en los operadores jurídicos, y en las administraciones públicas, porque las vamos a proteger. Cada denuncia, cada orden de alejamiento, cada sentencia, es una nueva vida que comienza", enfatizó, rematando que "nuestra prioridad será siempre salvaguardar la seguridad, la libertad y la independencia de las mujeres".

Lastra también incidió en que la búsqueda de acuerdos será otra de sus prioridades. Esa palabra, "acuerdo", la repitió hasta en cinco ocasiones a lo largo de su discurso. "Es mi vocación (el consenso), como he hecho toda mi vida. Forma parte de la esencia de la mejor política (...). Más y mejores acuerdos para resolver sus problemas es lo que no exige y lo que merece la ciudadanía", prometió. Su discurso fue optimista ("Asturias y España están en su mejor momento en décadas", llegó a asegurar), aunque entre el repaso que hizo de todas las iniciativas del Gobierno central con influencia en la región se detuvo en uno de los asuntos que hace temblar al futuro de la industria, que pasa por ArcelorMittal, pendiente de ejecutar la inversión de 1.000 millones de euros para la descarbonización de la cabecera siderúrgica de Gijón, con una planta de reducción directa de mineral de hierro (DRI). "El Gobierno central ha concedido a ArcelorMittal la mayor ayuda pública a una empresa: 450 millones de euros para descarbonizar su acería. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a la multinacional para que dé el paso de aceptar la subvención. Su proyecto de hidrógeno circular es clave para el futuro de Asturias".

La riosellana se esmeró en describir una situación óptima en la economía, "gracias a la acción del Gobierno con los fondos europeos", que se traduce, según su visión, en un momento de "prosperidad".

Lastra se sumó a lema de la "década del cambio" acuñado por Adrián Barbón, de pie tras ella junto con el Ministro, y le prometió al Presidente, y también su amigo, ser "siempre una aliada". No tuvo reparos Lastra en destacar el papel del Gobierno de coalición en Asturias, en contraposición con el anterior, presidido por Mariano Rajoy, del PP.

Si en el inicio de su discurso criticó la ley del aborto de los populares, a la mitad destacó que el Ejecutivo de Sánchez dedicó a Asturias un "treinta por ciento más" que el anterior Gobierno. La riosellana habló de la Variante, del Corredor Atlántico o de las cercanías, en el centro del debate estos días. Con todos estos ingredientes, dijo tener "la convicción, y así asumo mi nueva responsabilidad, de que nos va a ir muy bien, que desde la unidad conseguiremos consolidar la década del cambio, que Asturias va a ser un referente económico y social para el resto de España. Yo aquí estaré para colaborar con determinación y dar los pasos necesarios para que así sea".

Para la delegada, "la prosperidad de nuestra tierra no se construye con la suma de hechos aislados, desde aquí tiendo la mano a las administraciones autonómicas y locales, a los agentes sociales y también a la oposición a que caminemos juntas", recalcó, en la única ocasión en la que se dirigió a los rivales políticos. "Creo en Asturias y en España, confío en su ciudadanía y en sus instituciones. Por eso estoy convencida de que sabremos cuidar la democracia fortaleciéndola junto con más diálogo y más cooperación".

El acto, que duró algo más de media hora, dejó varias anécdotas, con Lastra muy emocionada desde el atril en dos ocasiones, cuando se detuvo a hablar de su familia, en una esquina de la sala junto a otros amigos, y recordó a su padre, que falleció en 2019.

En una de esas intervenciones, su hija pequeña, Olivia, se puso a llorar a moco tendido, provocando que no se escuchase su discurso. Los asistentes reían, pero el bebé, que no llega al año de vida, aumentaba los sollozos. "Sácala, sácala", le dijo entonces la riosellana a Tatiana, una de sus cinco hermanas, que se fue fuera de la sala para tranquilizar a Olivia. "Es como su madre", ironizó Lastra. No fue el único momento en el que la delegada de emocionó. Incluso Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado, soltó alguna lágrima en primera fila cuando la riosellana hablaba de su familia

Antes del discurso de Lastra tomaron la palabra la delegada saliente, Delia Losa, y Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial. Losa agradeció la confianza que depositó en ella Pedro Sánchez en 2018 y le deseó suerte a Adriana Lastra. "Durante estos seis años hemos contado con la colaboración de las Fuerzas del Estado y he podido constatar su gran sentido de Estado".

Los asistentes le dedicaron a la veterana dirigente un sonoro aplauso que duró varios segundos y que destacó después el Ministro, que realizó una breve visita exprés a Asturias para estar presente en la toma de posesión. "Tenemos que defender las políticas útiles y las relaciones con el Principado son inmejorables", aseguró el canario, que destacó la "valía" de Lastra recordando su papel como portavoz del PSOE en el Congreso, durante la pandemia. "Cada quince días tocaba prorrogar las medidas y ella lideraba esas negociaciones y era fundamental. Hubo seis prórrogas y las saco una tras otra. Fue una labor impagable que jamás podremos devolver", dijo Torres, que le prometió "todo su respaldo". En clave política, el Ministro repasó muchas inversiones del Gobierno en Asturias y en referencia a la ley de memoria democrática dijo que "no quedará una fosa sin excavar en Asturias".

El acto de posesión de Adriana Lastra contó con una nutrida representación institucional. Estuvieron, entre otros, Alejandro Calvo, consejero de Fomento; Ovidio Zapico, consejero de Ordenación; Juan Cofiño, presidente de la Junta; Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente y Luis Colunga, comisionado de descarbonización. Hubo también varios diputados nacionales: Mercedes Otero (PSOE), que sustituyó a Adriana Lastra, Roberto García Morís (PSOE) y Silverio Argüelles (PP), así como los senadores María Fernández (PSOE), Melania Álvarez (PSOE), José Manuel Fernández (PP) y José Manuel Rodríguez (PP).

También hubo rostros de la judicatura, representada por Jesús Chamorro, presidente del TSJA y María Esther Fernández, fiscal general. De la administración local estuvieron Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo y Cecilia Pérez, presidenta de la Federación Asturiana de Concejos. Hubo a su vez presencia empresarial, con María Calvo (FADE), Carlos Paniceres (Cámara de Comercio de Oviedo), Félix Baragaño (Gijón) y José Manuel Vega (Avilés).

A su vez, se sentaron en las primeras filas representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como Juan Luis González Martín, Coronel Delegado de Defensa; Luis Carlos Espino, jefe superior de Policía de Asturias o Dámaso Colunga, jefe de la Comisaría de Gijón. También estuvo Esther González, representante de Renfe en Asturias; Jesús Casas, presidente de Tragsa y representantes del Oviedo y del Sporting, con Manuel Paredes y Joaquín Alonso. Sentados cerca de Delia Losa estuvieron a su vez varios ex delegados del Gobierno, como Mariano Marín, Mercedes Fernández, actual diputada del PP y Antonio Trevín, que también fue expresidente del Principado con el PSOE.

El PP advierte de que «"l sanchismo llega a Asturias" y Vox llama a Lastra "comisaria"

La derecha carga contra el primer discurso de la delegada mientras que la FSA y Covadonga Tomé valoran las referencias al feminismo y la igualdad

El primer choque. La derecha asturiana rechazó de pleno ayer el discurso de Adriana Lastra en su toma de posesión como delegada del Gobierno en Asturias. Para el PP, principal grupo de la oposición, sus palabras "vienen a confirmar el asentamiento del sanchismo en Asturias". Vox la tildó como "una simple comisaria de Pedro Sánchez". Queda claro que el debate político en la región mirará también ahora hacia Delegación del Gobierno, tras los años "neutros" de Delia Losa.

"Hemos visto un discurso claramente partidista y alejado de la realidad. Promete diálogo y consenso quien como diputada votó a favor de proteger al lobo en contra de lo que reclaman nuestros ganaderos a los que su partido se negó escuchar condenando con ello al campo asturiano", aseguró Cristina Vega, diputada del PP en la Junta General. "Habla de igualdad entre españoles y cohesión territorial quién apoyó con entusiasmo la ley de amnistía, aunque con ello se aumentara la desigualdad entre comunidades autónomas perjudicando a Asturias", sigue Vega, que ve en Lastra " las mismas promesas que los asturianos venimos escuchando en los últimos años, atreviéndose a anunciarlas ahora como ‘década del cambio’, o a atribuirse como propios los logros conseguidos por toda la sociedad asturiana con la implicación de varios gobiernos nacionales de diferente signo político durante las últimas décadas, como es la apertura de la Variante". Para el PP, "con Adriana Lastra el sanchismo se radicaliza en Asturias con todo lo que ya hemos visto que éste supone".

Carolina López, portavoz de Voz, cree "una vergüenza que Adriana Lastra elogie el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las fuerzas armadas o que les ofrezca su apoyo y confianza, cuando ella misma se reunió para pactar los presupuestos con Bildu, los herederos de ETA, o cuando desde el PSOE, partido que Lastra representa, se niegan a llevar a cabo la equiparación salarial o dotar de mayores materiales y herramientas a nuestros agentes que trabajan por proteger nuestra seguridad". López dice que la delegada "se compromete a seguir luchando por las mujeres cuando es su partido el que ha soltado y reducido condenas a los violadores y agresores".

Covadonga Tomé, del grupo mixto, fue la única diputada de un partido ajeno al Gobierno que sí se mostró cercana al discurso de Lasta. "Valoramos positivamente que uno de los pilares del discurso se haya centrado en el feminismo. Ahora bien, quizás lo más acertado no sea pedir a las mujeres supervivientes de violencia de género que confíen en las fuerzas de seguridad; sino pedir a las fuerzas de seguridad y a todos y todas las profesionales que se formen adecuadamente para garantizar el acompañamiento respetuoso y no caer en la revictimización". Adrián Pumares, de Foro, le desea "mucha suerte", pero desde su formación "no nos creemos los discursos de los dirigentes del PSOE". Además, Pumares le pide a la delegada que "en vez de reclamar a Arcelor, reclame al Gobierno de España que articule políticas para contar con un precio de la energía predecible y competitivo".

En la Federación Socialista Asturiana (FSA), respaldaron el discurso de la también vicesecretaria. "Sus palabras reflejan, fielmente, su forma de hacer política. Lastra es una política de sobrada valía y experiencia, con una fuerza que ha demostrado a lo largo de su trayectoria política y que pondrá al servicio de los intereses de Asturias", declaró Álvaro Valle, secretario adjunto de la FSA.

