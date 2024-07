La delegada del Gobierno, sobre la muerte en el Boombastic: "Ha sido un trágico accidente, el festival es seguro"

Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias, trasladó esta mañana el pésame a la familia del joven fallecido en el Boombastic y aseguró que "la Guardia Civil está investigando el suceso, del que teníamos conocimiento esta mañana". Lastra explicó que se trata "de un joven de Madrid que estaba en Asturias pasando unos días con unos amigos, ha sido un trágico accidente". La delegada también dijo que "queremos dejar claro que el Boombastic es un festival seguro, esto ha sido un trágico accidente y los jóvenes que están disfrutando en el festival pueden seguir haciéndolo sin ningún problema".

Por otro lado, la delegada contestó esta mañana, tras una reunión con Adrián Barbón, a las críticas del PP y de Vox, que cargaron contra su discurso en la toma de posesión de su nuevo cargo,. "He visto las reacciones del grupo de la extrema derecha de Vox y voy a decirles que esta delegada del Gobierno no va a tener ninguna conversación pública ni privada con una extrema derecha negacionista de la violencia de género e incluso de la ciencia, porque entre sus filas hay destacados antivacunas", aseguró Lastra, que recalcó que "todos los asturianos me conocen desde hace mucho tiempo y es importante dejar claras algunas cosas", en referencia a la violencia de género y el feminismo.

"Respecto al PP asturiano, que veo que me ha recibido con mucha alegría, solamente recordarles que e han votado en contra de que 300.000 pensionistas asturianos tuviesen más pesión, han votado en contra de la subida del SMI y de una reforma laboral que ha disparado el empleo. El PP ha votado en contra de todo aquello que beneficia Asturias. Debería taparse un poquito, es un partido que desde hace tiempo no encuentra el norte y no tienen proyecto para Asturias, lo demuestran cada vez que abren la boca. Está claro que son antisanchistas, porque cada vez que pueden intentan que las clases medias no avancen", finalizó la Delegada.