Odisea en el AVE de las tres desde Madrid a Asturias, con el tren averiado en un túnel, sin aire acondicionado y hora y media de retraso

Avería en el sistema de apertura y cierre de las puertas, sin aire acondicionado en la parte final del viaje, en el que también se fue la luz en los vagones y se produjeron varios parones repentinos en mitad de la nada, el último dentro de un túnel ya pasado Mieres y cerca de Oviedo. Es un resumen benévolo de lo sucedido esta tarde en el AVE procedente de Vinarós (Castellón) que recogió a gran parte del pasaje en Chamartín (Madrid) con destino a Gijón. El viaje fue una auténtica odisea que llegó con más de hora y media de retraso (debía estar en la estación de Oviedo a las 18.15 y no lo hizo hasta a las 19.59). La indignación del pasaje fue notable, con muchos de los viajeros preguntándose cómo podía suceder lo que estaban viviendo "con trenes que son nuevos" y aún más enfadados por la falta de explicaciones sobre lo que estaba pasando hasta ya muy cerca de la capital asturiana.

"No funciona la motriz trasera e intentaremos llegar lo antes posible a Oviedo. Lamentamos las molestias". Fue el único mensaje claro de los dos que se lanzaron por megafonía y fue a las 19.15 horas. Los problemas con el tren habían comenzado mucho antes. Salió de Chamartín (Madrid) sobre las tres y cuarto de la tarde, cuando debía haberlo hecho a las 14.58. Tirón hasta Segovia, donde la máquina empezó a dar problemas. Tras hacer la parada en la estación segoviana, el tren no arranca. Las puertas no cierran, se comenta entre los pasajeros, porque explicación oficial no hay. Más de diez minutos parados... Se pierde la cuenta del tiempo hasta que echa a andar de nuevo. Cuando llega a León ya acumula un considerable retraso: son las 18.03 al entrar en la estación leonesa después de que los viajeros hayan sufrido minutos antes otro parón repentino del aparato.

Y después de pasado León, otra incidencia. De nuevo parada, pero tampoco se explica nada. Diez minutos más aproximadamente hasta el arranque. La gente tiene miedo a que quede otra vez averiado, esta vez en mitad de los túneles de Pajares. Hay familias con niños pequeños y gente mayor muy agobiada por el calor. El aire acondicionado hace rato que no funciona. Los túneles se atraviesan sin dificultad después de arrancar, pero se supera la estación de Pola de Lena y a los pocos minutos otro parón.

La gente ya está muy cargada. "Son trenes nuevos, cómo puede pasar esto", "Dan ganas de no volver a usarlos", "Qué calor, por Dios, ¿no se puede hacer algo?"... Son solo algunas de las cosas que se escuchan. Los bebés lloran y las personas mayores están al límite de su paciencia. "Nos asamos como pollos", dicen unos, mientras ven como el personal pasa con botellas de agua y vasos que se agotan en la parte delantera de la máquina, en los primeros vagones.

El pasaje comenta cómo hacer las reclamaciones por los retrasos y la situación que han vivido. Una vez en la estación de Mieres hay quien se baja y prefiere buscarse la vida para llegar a Oviedo, caso del destino de tres jóvenes que se apean en territorio mierense "no vaya a ser que se pare en cualquier sitio y no lleguemos hasta la noche". No se equivocan del todo. En uno de los túneles ya cerca de Oviedo el tren se para, se va la luz. Algunos bromean sobre si "ya puede cundir el pánico". Otros están a punto de caer presos de él: "El peor sitio donde nos podía pasar, nos tendrán que sacar de aquí". La luz vuelve un momento y se va de nuevo. Pasan cinco, diez minutos... Se hacen interminables. El tren se mueve. Unos minutos más y cielo abierto. La gente respira con algo de alivio. "¿Cuántas veces se ha parado de Madrid aquí? Cinco, seis... Perdimos la cuenta", comentan dos mujeres amigas que viajan juntas.

Al fin la estación de Llamaquique y rumbo a la de Uría del tirón. Hora de llegada: 19.59. Hay quien llora porque perdió enlaces, quien pide al amigo que le espera en la estación que cuando el tren entre le haga una foto donde se vea un reloj para la reclamación que va a presentar. Muchos se prometen que "nunca más". Un niño que ha viajado con la que parece su abuela tiene que volver a viajar pronto, pero "no pienso ir en AVE".

Renfe envió un mensaje de texto a los viajeros en el que se explicaba que "debido a unaincidencia técnica a bordo, tu tren de Alta Velocidad 5721 circula con con una demora aproximada de 90 minutos (...)". La compañía indicó asimismo que los sucedido esta tarde son "incidencias puntuales" en el funcionamiento del servicio.