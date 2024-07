El perjuicio a los asturianos del caos informático mundial por el fallo de Microsoft: "Es lo nunca visto"

Colapso internacional. Así se resume el caos derivado de la caída ayer de los servicios informáticos de Microsoft. Dicho fallo vino derivado de una actualización defectuosa de la plataforma de seguridad informática CrowdStrike, la cual ha afectado a empresas de todo el planeta y que ha tenido especial impacto en los aeropuertos internacionales. Sólo en Estados Unidos hubo más de 31.000 retrasos y 3.600 cancelaciones de vuelo. En clave nacional, los aeropuertos españoles no han sido los más afectados, tal y como expresó el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien destacó que "afortunadamente" la caída mundial de Microsoft no afectó "de manera significativa" a los transportes de España y que sólo habría generado "algunos retrasos" en los aeropuertos nacionales, aunque se produjeron cerca de 400 cancelaciones, según AENA. En el caso de Asturias, apenas se produjeron un par de retrasos en los aviones con destino Madrid y Barcelona, mientras que algunas empresas del Principado sí habrían resultado afectadas, tal y como señaló FADE.

"Poco a poco estamos recuperando los sistemas y en poco tiempo estaremos en la más absoluta normalidad" señaló el ministro Óscar Puente en referencia al tráfico aéreo, además de certificar que en el caso del ferroviario no hubo "ninguna" incidencia. Los problemas en los aeropuertos españoles surgieron a lo largo de la mañana, aunque las operaciones no se paralizaron en ningún momento, tal y como afirmó AENA, que a lo largo del día confirmó que se comenzaron a recuperar progresivamente los sistemas. "En algunos procesos se opera inevitablemente con más lentitud de lo habitual, lo que está provocando algunos retrasos", confirmó el gestor de AENA, que añadió que los vuelos se operaron en colaboración con las aerolíneas.

Durante la jornada, Microsoft comunicó que desde el primer minuto trabajó para mitigar el impacto de las incidencias en las aplicaciones y servicios afectados. Según detalló la empresa, un cambio en la configuración en una parte de la carga de trabajo de la plataforma de computación en la nube para administrar las aplicaciones y servicios provocó una interrupción de almacenamiento y de procesamiento que afectó a los servicios de Microsoft 365.

El caos internacional ha tenido repercusión en la bolsa, y es que la de Londres tuvo repetidos incidentes informáticos. Además, las acciones de CrowdStrike y Microsoft también sufrieron los efectos del suceso. En el caso de la primera, sus títulos cayeron un 14 por ciento antes del mediodía, mientras que las de Microsoft descendieron en un tres por ciento antes de que abriese la sesión en Nueva York.

En cuanto a Asturias, además de los escasos retrasos en el aeropuerto, no se produjeron mayores incidencias, tal y como destacaron desde el Principado, que hicieron especial hincapié en que los servicios de Salud no fueron afectados. Por su parte, la Universidad también negó la existencia de incidencias. FADE, por su parte, confirmó que el fallo informático causó problemas para acceder a los equipos de los centros de trabajo en varias de las principales empresas de la región. Según fuentes consultadas, Duro Felguera, Capsa y Química del Nalón fueron algunas de las reportaron complicaciones, pero sin que ninguna llegara a tener impacto en las labores cotidianas de las empresas, que pudieron seguir adelante con su funcionamiento.

Por contra, el sector bancario sí que resultó afectado, tal y como confirmó Bizum a través de las redes sociales, que señaló que su operatividad pudo verse afectada "temporalmente" por el fallo global de Microsoft, aunque indicó que el servicio "funciona con normalidad" y que "la actividad se sigue monitorizando y se encuentra recuperada y estable". Por lo que respecta a las entidades bancarias españolas, la mayoría confirmaron no haber experimentado dificultades en sus servicios derivados del error informático. Tan sólo Unicaja señaló haberse visto afectada parcialmente en algunas operaciones específicas, aunque descartó que se tratase de un problema generalizado.

Los asturianos atrapados en aeropuertos: "Es lo nunca visto"

"Algunos vuelos tuvieron que esperar por los pasajeros", aseguran viajeros de la región afectados en Madrid y París

"No se puede acceder al control sin un papel que entregan en los mostradores de facturación. Las colas son espantosas". Largas filas en los aeropuertos e información escasa y volátil sobre los vuelos, que llegaron a alcanzar retrasos de hasta cinco horas. Ese es el panorama que se encontraron varios asturianos que trataron de viajar este viernes durante el caos generado por la caída en los sistemas informáticos de Microsoft.

En el aeropuerto Charles de Gaulle (Francia) se encontraba Alejandro Gil, asturiano que realizó un viaje exprés desde el Principado hasta París y que sufrió las consecuencias del colapso informático. "Vine muy pronto para no tener problemas. Hay vuelos que están esperando a los pasajeros, es lo nunca visto", comentó Gil, cuyo vuelo "por suerte" salió en hora dirección Asturias. Sin embargo, se encontró con dificultades para pasar el control de seguridad ya que no contaba con un papel para acceder. "Me lo denegaron a mí y a otros españoles. Después de protestar pudimos acceder", señaló Gil, que comentó que no tuvo constancia de los problemas hasta su llegada a Francia. "Fue pisar París y todo problemas".

Otra asturiana, Jimena Aller, también padeció el colapso de las aerolíneas. En su caso, en Madrid, y es que Barajas experimentó largos retrasos en las salidas. "Lo que iba a ser una escala de 15 minutos se ha convertido en cuatro horas", destacó Aller, cuyo vuelo destino Toulouse (Francia) tenía que despegar a las 11.30 horas, no despegó hasta pasadas las cinco de la tarde con casi seis horas de retraso. "La gente está tirada en la terminal. Barajas es una locura", reconoció la pasajera, que relató que las complicaciones en el aeropuerto madrileño provocaron que el personal tuviese que emplear pizarras y rotulador para indicar la hora de salida de los aviones. "Cada dos por tres cambian el horario de despegue. Te mandan a una puerta tras otra".

El "caos" se evidenció con la reacción de los viajeros, que aplaudían cuando veían el horario de salida de sus vuelos. Además, Aller destacó que a la llegada de los pilotos "la gente comenzó a aplaudir". Por otro lado, señaló que las posibles reclamaciones eran inviables en el propio aeropuerto, y es que tal y como explicó, su compañía "no se hace responsable del retraso ya que ha sido un fallo del sistema informático de Windows".

Suscríbete para seguir leyendo