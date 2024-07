Piden la dimisión de la portavoz del PP en Belmonte de Miranda por llamar "maricón" al líder de UGT

Adrián Barbón, presidente del Principado, y el PSOE de Belmonte de Miranda pidieron este sábado la dimisión de Carmen Martínez, que es la portavoz del PP en Belmonte de Miranda, donde gobiernan los socialistas, por hacer un comentario homófobo en las redes sociales.

"Es belmontino...ese pedazo de maricón", escribió Martínez en su cuenta de facebook, en una publicación en la que aparecía una imagen de Pepe Álvarez, secretario general de UGT, tomada en Madrid en el día del desfile del Orgullo LGTBI. "No valen silencios complices, espero una condena y una actuación inmediata", aseguró Barbón. Carmen Martínez borró ese mensaje y desde el PP de Asturias optaron por no hacer ningún comentario. Desde el PSOE de Belmonte se mostraron "avergonzados".

"Lo he tenido que leer varias veces y no doy crédito. Espero una condena y una actuación inmediata de la dirección del PP en Asturias. No valen silencios cómplices ante este ataque homófobo de una representante institucional de la derecha en Asturias.", incidió Barbón.