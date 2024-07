Queipo, sobre Barbón: "Vive en una realidad paralela y se inventa un relato"

Álvaro Queipo, líder del PP asturiano, afeó ayer a Adrián Barbón adoptar un "relato inventado" en su discurso para hacer balance de un año de Gobierno. "Muestra un modelo agotado y tiene que ir a buscar hechos a cinco años vista dado que en este primer año de la presente legislatura es incapaz de mostrar éxitos concretos", indicó. "Asistimos a un relato inventado que no se corresponde con la realidad. Barbón vive en una realidad paralela, desconoce o no quiere ver los muchos problemas que sufre Asturias; quizás por la burbuja que le están construyendo a su alrededor todos los asesores de la macroempresa de contratación de amigos y familiares del PSOE en la que se ha convertido el Gobierno del Principado de Asturias y que no le permite ver la realidad", recalcó.

Para Carolina López, portavoz de Vox en la Junta, Barbón apuesta por una política "propagandística". "El socialismo asturiano, fiel servidor de Sánchez, a través de Adriana Lastra y Adrián Barbón, está alejado del todo de los asturianos, de su día a día y de los problemas que, desgraciadamente, aumentan con los socialistas en el poder. Barbón está nervioso, sabe perfectamente que estos cinco años no ha hecho nada más que dejar pasar el tiempo y perjudicar a los asturianos. Como no ha hecho nada basa su logro en la apertura de la Variante de Pajares que después de más de veinte años ese logro no le pertenece", destacó.

Xabel Vegas, portavoz de Izquierda Unida–Convocatoria, el socio de Gobierno del PSOE, quiso poner de relieve el papel de su formación "como un elemento clave para la estabilidad del Principado en este primer año de legislatura". Y aprovechó para pedir a Barbón que las dos fuerzas del Ejecutivo hagan "una valoración sosegada, una valoración calmada de estos doce primeros meses de unidad progresista y de vocación profundamente reformista en el Principado".

En el grupo mixto también hubo muchas críticas. "El presidente asegura en su discurso que mira siempre al futuro. Y se nota: de todos los hitos que ha presentado tras un año de legislatura, la mayoría no son una realidad. Cuesta encontrar hechos entre tantas licitaciones, propuestas y proyectos... ¿Que fue del pacto por la salud mental? Ni una mención. Los y las docentes continúan en conflicto, ¿no apuesta por los profesionales de la educación? En La Zalia, ¿tienen muchas ofertas de compra sin subestación eléctrica?", se preguntó Covadonga Tomé.

Adrián Pumares, de Foro, dijo por su parte que "la creación de la oficina económica debe ir acompañada de una reducción del número de cargos de confianza, que en este Gobierno es elevadísimo". Y, sobre el discurso de Barbón, apuntó que "es un nuevo ejemplo de que vive una realidad distinta a la de los asturianos".