Un recorrido por los "apeaderos fantasma" del tren en Asturias (y no todos quieren eliminarlos)

La bocina de un tren irrumpe abruptamente entre el silencio únicamente salpicado por el canto de los pájaros y el zumbido de algún insecto. Un ferrocarril se avista a lo lejos. El convoy entra lentamente en la estación. Nadie se sube o se baja, se cierran las puertas y el transporte por rieles prosigue su camino. Ante la posibilidad que abre el Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, de suprimir algunas paradas de tren en las líneas de cercanías de Asturias –la antigua Feve– a fin de hacer el servicio más competitivo y disminuir los tiempos de viaje, los vecinos de las zonas con apeaderos afectados muestran dudas. Coinciden en la necesidad de agilizar el transporte, pero ninguno quiere renunciar a la posibilidad de desplazarse en tren con una parada cerca de casa. Al debate entró ayer de pleno Adrián Barbón, presidente del Principado, que se mostró a favor de quitar paradas residuales en algunas frecuencias, un plan que empezaría por la línea entre Gijón y Laviana, que se quedaría con menos de la mitad, y que seguiría por la de Oviedo–Infiesto. "Si queremos ganar en tiempos no todas las frecuencias tienen que parar en todos los sitios. Puede haber trenes directos o semidirectos, aunque siempre habrá comunicación con los concejos afectados", aseguró. Los usuarios matizan esa visión.

"Hace años esto funcionaba de maravilla", cuenta Joaquín Carvajal, ya jubilado, mientras cruza las vías del apeadero de Fonciello como parte de su paseo matutino. Él, pocas veces fue usuario del cercanías asturiano, pero mantenía amistad con algunas personas que sí lo hacían. De eso hace ya mucho tiempo. "Un amigo mío venía todos los días a trabajar, cuando todavía funcionaban las naves de por aquí, pero cuando vendieron algunas tuvo que cambiar de trabajo y dejó de utilizarlo", rememora. Otro conocido se mudó para estar más cerca de la urbe ovetense. "Venía a menudo para dar de comer a las pitas, pero tenía pocas y le salía más caro el billete de tren que lo que sacaba con ellas", lamenta Carvajal. Pasear por los al rededores del apeadero es un hobbie que comparte Adrián Fernández Palacio, también vecino de la zona. "No cojo nunca el tren, pero creo que quitar esta parada o reducir los horarios no son soluciones válidas, sino que harán aún más difícil vivir en pueblos como éste", protesta.

El apeadero de San Pedro de Nora, sin pasajeros. / E. S. E.

Mismo entorno, diferentes actores. Bajo un sol de justicia espera pacientemente la llegada del tren en el apeadero de Las Campas Evaristo Díaz Puente, siempre acompañado de su perrita, una pastor alemán llamada "Gasi". "No soy usuario habitual de la línea, pero se me estropeó el coche, se lo llevó la grúa y para llegar a mi casa ésta es la única forma de hacerlo", explica. Vive en Trubia, por lo que el transporte no es un problema. El inconveniente reside en que "ningún taxi acepta viajar con perros, y ‘Gasi’ tampoco puede subir en el autobús porque la ley no lo permite", dice, al tiempo que acaricia el lomo del animal. Y se atreve incluso a formular una solución, aunque no sabe si técnicamente es posible: "Poner un timbre en los vagones". "Así, si el tren pasa por el apeadero y ve a alguien o algún pasajero toca el timbre indicando que quiere bajar, pues que pare, sino, que siga hacia adelante, así nadie pierde el tiempo", recalca.

El apeadero de Las Campas, momentos después de que llegara el tren. / E. S. E.

Caminando por el prao que rodea el apeadero se encontraba asimismo Antonio Díaz, acompañado por "Flopi", su pequeño can. "Si los trenes pasaran puntuales, ya no te digo con mayor frecuencia, utilizaríamos el servicio mucho más. El recorrido hasta el centro de Oviedo no toma más de cinco minutos en tren, mientras que en autobús son quince o veinte", valora. Lo cierto es que él tampoco se sube habitualmente en la línea C-7 que conecta Oviedo, Pravia y San Esteban de Pravia. Suele moverse "a pie o en coche" y en ocasiones puntuales utiliza el autobús. La incertidumbre de no saber cuándo pasará y la gran distancia horaria entre un ferrocarril y el siguiente hacen "muy difícil mantener la puntualidad" a juicio de Díaz. "Pero eso no hace menos triste desaprovechar unas instalaciones que ya están construidas y en perfecto estado", añade.

Evaristo Díaz Puente se sube al tren junto a su perra «Gasi», en el apeadero de Las Campas / E. S. E.

En el apeadero de San Pedro de Nora los grafitis contrastan con un interfono nuevo, carente de arañazos, pero que "no siempre funciona". Y de nuevo, la belleza del paisaje Asturiano, esbozado con incontables tonalidades verde brillante toma protagonismo en San Pedro de Nora, donde no suben ni bajan pasajeros. Hay más coches que casas habitadas. La joya de la corona es una pequeña iglesia que domina el paisaje, junto a su torre.

"Es parte del Prerrománico asturiano", explica Francisco Alonso, vecino de la zona. Carente de visitantes, la construcción tiene sus puertas cerradas a cal y canto. A los interesados, la página web del Principado aclara: "Se visita solo el exterior. El monumento no dispone de guía". "La clave es el turismo, si se impulsara el monumento como parte del recorrido del Prerrománico asturiano otro gallo cantaría", valora Alonso. Y añade: "es una iglesia preciosa, una lástima que no se conozca más, pero la forma de hacerlo no es quitar frecuencias, sino aumentarlas y animar a que la gente venga".

Tres "estaciones fantasma" queridas por los vecinos, que, pese a no utilizarlas, temen renunciar a ellas y que sus pueblos también se vayan desdibujando lentamente.

