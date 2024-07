Adriana Lastra abre la puerta a no acudir a Covadonga el Día de Asturias por los discursos "ultraderechistas" del Arzobispo

Adriana Lastra, delegada del Gobierno, abrió la puerta esta mañana a no acudir el 8 de septiembre a la misa del Día de Asturias en Covadonga si el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, sigue realizando discursos, a su juicio, "despectivos y ultraderechistas" en sus homilías.

Lastra aseguró hoy en la Junta, tras reunirse con su presidente, Juan Cofiño, que "no me importa que en cualquier otra misa diga lo que quiera, pero que el 8 de septiembre, día de Asturias, en la basílica, haga un discurso no institucional, no católico de concordia, sino uno profundamente despectivo, de confrontación y profundamente político y ultraderechista... Lo que tiene que valorar el señor Sanz Montes es si lo que pretende es que la mayoría de los asturianos no se sientan representados", recalcó.

En los últimos años, los discursos de Sanz Montes siempre dejan polémica, por sus reflexiones políticas, que suelen irritar a sectores la izquierda por sus críticas al Gobierno central de Pedro Sánchez. No obsante, pese a estas polémicas, Sanz Montes sí ha mantenido una relación cordial con le presidente socialista del Principado, Adrián Barbón. "Espero que recapacite. Voy a reunirme con el arzobispo y esto le trasladaré en privado", afirmó Lastra. "Yo intentaré ir donde me inviten, pero no iré donde sepa de una manera anticipada que se nos va a insultar a la mayoría de asturianos y españoles", agregó.

"Espero que acordemos que el día de Covadonga vuelva a ser lo que nunca dejó de ser: un día de encuentro entre todos los asturianos", finalizó Lastra.