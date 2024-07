"Ya era hora": el triunfo de los amantes del ferrocarril que pedían eliminar apeaderos fantasma

Lo llevan repitiendo desde su fundación, hace doce años. "Muchas veces era picar piedra en solitario. Nadie nos hacía caso, salvo los medios, que nos daban voz. Pero creíamos que era necesario insistir y ahora parece que todo el mundo lo tiene claro". Habla Carlos García, portavoz de la asociación "Asturias al Tren", formado por varios usuarios del tren que tienen algo en común: ninguno tiene relación laboral con el sector ferroviario. Para ellos, la semana pasada no fue una cualquiera.

Por primera vez, el Ministerio de Transportes, que ahora gestiona Óscar Puente, se abrió a la posibilidad de suprimir apeaderos con poco uso en algunas frecuencias de la red de cercanías de Asturias, para mejorar los tiempos de viaje y hacer a la antigua Feve más competitiva. "Es nuestra principal reivindicación desde hace mucho tiempo. Nosotros nunca defenderemos un apeadero que no lo utilice nadie, pero para muchos sectores ferroviarios eso era un tema tabú. Ese frente ya se ha roto", asegura García, en referencia a la postura mayoritaria, aunque con algunos matices, de optar por la supresión de paradas.

Adif propuso la semana pasada empezar con la línea Gijón-Laviana, quitando catorce paradas de 24. La siguiente podría ser la de Oviedo–Nava-Infiesto. El Principado ya ha respaldado la idea y el propio Barbón, presidente del Principado, dijo que era necesario para ganar tiempos. "Como colectivo, nos preocupamos de los clientes reales del tren y para nosotros este planteamiento es un triunfo, porque nadie lo defendía. No querer quitar paradas que nadie utiliza es un posicionamiento del siglo pasado y quizá quien defienda esa postura es que no vive en esos pueblos y tiene una falta total de conocimiento. Que cada pueblo tuviese una parada de tren quizá tenía sentido en los años setenta, pero ahora vivimos rodeados de coches. Los apeaderos cumplieron una función hasta que la sociedad evolucionó", reflexiona García, que la semana pasada estuvo presente en la reunión en Delegación del Gobierno convocada por el Ministerio para debatir estos asuntos con el Principado, empresarios y agentes sociales. "Tenemos que tener claro que el tren ya no fija población, perdió esa función hace muchas décadas. El futuro del tren en este siglo pasa por comunicar los núcleos grandes y medianos en unos tiempos razonables, y eso pasa por quitar paradas, aunque no sea en todas las frecuencias", indica.

El portavoz del colectivo pone un ejemplo sobre lo mal gestionado que ha estado, a su juicio, la malla horaria en las cercanías. "Entre Meres y el Berrón se creó en su día por motivos políticos y llegó a tener la burrada de 52 paradas al día, a lo largo de la jornada. No tenía ningún sentido, puesto que el de Meres estaba muy cerca y los propios vecinos iban ahí. Hoy tiene 22 paradas en días laborales. Eso es lo que tenemos que erradicar", recalca García. Y sigue. "Había muchas plataformas que defendían los apeaderos vacíos, no decían nada, pero se levantaban en armas cuando nosotros proponíamos reducir paradas", recuerda. Los datos oficiales de Renfe dan la razón a "Asturias al Tren" y a aquellos: casi la mitad de las estaciones de Asturias de cercanías registran a diario menos de cinco personas, pese a que el tren tiene que parar obligatoriamente.

Suscríbete para seguir leyendo