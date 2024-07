¿Por qué está perdiendo fuelle la fiebre de los parques de baterías en Asturias?

Movilizaciones vecinales, oposición de los ayuntamientos y de los ecologistas, cambio de normativa regional y varias solicitudes de desistimiento por parte de las empresas. Es ese el panorama actual en Asturias de cara a la instalación de al menos cuatro decenas de parques de baterías en cerca de veinte concejos de la región. El proyecto, que forma parte del plan nacional de energía por el cual se aspira a que en 2030 haya en España 22 gigavatios de almacenamiento, ha chocado contra un muro en el cual la unión vecinal y la futura normativa del Principado ha frenado a las empresas.

El último caso de desistimiento se ha dado en Piloña, donde la empresa promotora de los proyectos, que pretendía instalar tres parques de baterías en dos ubicaciones distintas de la parroquia de Ques, formalizó este miércoles la retirada de las solicitudes, anuncio que fue recibido de forma positiva por el ayuntamiento. "Estábamos preocupados porque los proyectos estaban muy cerca de las zonas habitadas", señaló el alcalde, Iván Allende. En concreto, una de las ubicaciones previstas se situaba a menos de 50 metros de distancia de las viviendas de Ques, afectando a decenas de vecinos de la zona. Sin embargo, tal y como destacó Allende, la normativa en la que está trabajando el Principado, que se aprobará a finales de año, establecerá un mínimo de un kilómetro de distancia entre las baterías y las viviendas, así como al menos 500 metros de explotaciones ganaderas y agrícolas.

Víctor Vega, portavoz de los vecinos de la parroquia de Ques –quienes llegaron a recoger 2.500 alegaciones contra los proyectos– se mostró satisfecho con la noticia del desistimiento, aunque matizó que el colectivo vecinal se mantiene "cauteloso". "Lo valoramos positivamente, pero con precaución. Está en stand by", afirmó Vega, quien mostró sus sospechas porque se trate "de una maniobra de la empresa para evitar que haya un fallo judicial que les prohiba instalarse antes de que salga la normativa". Y es que tal y como explicó Vega, los vecinos sospechan que se trata de una "estrategia para calmar la crispación social", algo que niega ya que "seguiremos con concentraciones, manifestaciones y presión para evitar que se pongan en las zonas rurales". En ese sentido, el portavoz reafirmó que su objetivo es que "lo que queremos es que no las instalen, no que desestimen la tramitación, sino que cancelen el proyecto".

La regulación del Principado marca un kilómetro de distancia mínima de los parques a las viviendas

En Asturias, además de los tres proyectos de Piloña, hay más de una treintena de solicitudes para instalar entre un contenedor de almacenamiento a cerca de 200. En concreto, se trata de los concejos de Salas, Salime, Siero (4 parques), Llanera (3), Mieres, Cangas de Onís, Oviedo (8), Avilés (2), Corvera, Lena, Colunga, Soto Ribera, Regueras, Gijón (2), Candamo (3), Gozón (2) y Villaviciosa. Precisamente en esta última se cayeron recientemente tres de los cuatro proyectos previstos en el concejo. La empresa promotora comunicó su decisión de no seguir adelante con una iniciativa que se encontró con el rechazo absoluto de los vecinos. En Villaviciosa, las instalaciones que han sido desestimadas se planteaban en Peón, Castiellu de la Marina y Quintueles. Su alcalde, Alejandro Vega, mostró su esperanza porque la empresa que lidera el cuarto proyecto "se pronuncie y comunique que lo desestima". Vega, que declaró que "compartimos la inquietud vecinal", declaró que "daremos un paso más". En concreto, el regidor comunicó que mañana se presentará en el ayuntamiento una propuesta "para regular todo este tipo de actividades que no se habían planteado en los municipios".

Pero Villaviciosa y Piloña no son los únicos concejos con rechazo del Consistorio a los proyectos de baterías. Es el caso de Avilés, cuyo Ayuntamiento rechazó en junio dos solicitudes para ubicar sendas instalaciones en las inmediaciones de Valliniello haciendo referencia a informes que sustentaban la denegación por "incompatibilidad urbanística". En Llanera, Candamo e Illas, vecinos y ayuntamiento también evidenciaron su rechazo frontal a los proyectos previstos.

Desde la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, por su parte, alertaron de los riesgos que supone ubicar las instalaciones cerca de núcleos poblacionales. Entre otros riesgos, su portavoz, Fructuoso Pontiga, señaló el campo electromagnético que generan las "pilas" de almacenamiento, así como el riesgo de incendio a causa de posibles fugas térmicas y que generan "gases tóxicos que son peligrosos para los vecinos". Pontiga, además, cuestionó las decisiones de las empresas a la hora de desestimar las licencias ya que "su pretensión es esperar a la normativa del Principado para adaptarse a ella y tener seguridad jurídica".

Suscríbete para seguir leyendo