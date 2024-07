Queipo: "La Oficina Económica puede crear riqueza, pero debe haber capacidad"

EL presidente del PP de Asturias y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Junta General, Álvaro Queipo, aseguró ayer que la Oficina Económica que pondrá en marcha Adrián Barbón puede ser "una oportunidad para crear riqueza y empleo en Asturias", pero duda "de la capacidad" del presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, para gestionarla.

"Esta oficina, bien gestionada, puede ser una buena herramienta, que dé un retorno de recursos a Asturias; pero quizás Barbón, dado su historial, no la sepa gestionar", aseguró el popular durante una visita a Barcia con motivo de las fiestas de El Carmen. La Oficina Económica se pondrá en marcha tras el verano, después de la reunión del PSOE con IU. Queipo incide en "la falta de objetividad del balance realizado ayer por el presidente del Principado" y censura el "uso de recursos públicos para actos propagandísticos electorales del PSOE y de Barbón".

En declaraciones remitidas a los medios, el dirigente del PP autonómico remarcó que "Asturias es una enorme tierra, con muchas oportunidades y futuro, pero necesita un gobierno que sepa gestionar lo que los asturianos tenemos para dar al mundo, y el Gobierno de Barbón no lo está haciendo". "En términos generales nosotros no estamos de acuerdo con la creación de nuevas estructuras dependientes de la administración, pero en este caso se podría hacer una excepción ya que una oficina de este tipo puede suponer un retorno de recursos a Asturias mayor que el coste que tiene para la propia administración", afirmó. No obstante, asegura que en el PP tienen "muchas dudas" ante el "historial" de Barbón. "Todo aquello que dependió en algún momento directamente de Adrián Barbón salió mal".

Además, a preguntas de los medios, Queipo ha reiterado sus críticas sobre "la falta de objetividad" del balance realizado por el presidente del Principado, del que dijo no está "conectado con la realidad", al tiempo que recrimina una rueda de prensa con "uso de recursos públicos para actos propagandísticos electorales del PSOE y de Barbón". "Asturias es una enorme tierra, con muchas oportunidades y futuro, pero necesita un gobierno que sepa gestionar lo que los asturianos tenemos para dar al mundo, y el Gobierno de Barbón no lo está haciendo", concluye Queipo.