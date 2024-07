El arzobispo de Oviedo contesta a Adriana Lastra: la llama "seño" y dice que tiene "atrevida ignorancia"

Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, ha contestado a Adriana Lastra, delegada del Gobierno, que ayer abrió a puerta a no acudir a la celebración del día de Asturias el 8 de septiembre en el caso de que Sanz Montes no modulase sus discursos "ultraderechistas". La respuesta no ha tardado en llegar por parte del arzobispo, que ha utilizado sus redes sociales para, aunque sin citarla, salir al paso de lo dicho por Lastra. Sanz Montes ha ido al choque, incluso se dirige a Lastra como "seño". Este ha sido su mensaje: "Viene la seño con consignas. Marcando el paso desde su ideología. Atrevida ignorancia que impone temas, censuras, amenazas y agenda. Lecciones quien puede no quien quiere. Amo demasiado la libertad, esa que se deriva de la Verdad, como para encogerme ante etiquetas sincronizadas", aseguró.

Lastra aseguró ayer en la Junta, tras reunirse con su presidente, Juan Cofiño, que "no me importa que en cualquier otra misa diga lo que quiera, pero que el 8 de septiembre, día de Asturias, en la basílica, haga un discurso no institucional, no católico de concordia, sino uno profundamente despectivo, de confrontación y profundamente político y ultraderechista... Lo que tiene que valorar el señor Sanz Montes es si lo que pretende es que la mayoría de los asturianos no se sientan representados", recalcó.

En los últimos años, los discursos de Sanz Montes siempre dejan polémica, por sus reflexiones políticas, que suelen irritar a sectores la izquierda por sus críticas al Gobierno central de Pedro Sánchez. No obsante, pese a estas polémicas, Sanz Montes sí ha mantenido una relación cordial con le presidente socialista del Principado, Adrián Barbón. "Espero que recapacite. Voy a reunirme con el arzobispo y esto le trasladaré en privado", afirmó Lastra. "Yo intentaré ir donde me inviten, pero no iré donde sepa de una manera anticipada que se nos va a insultar a la mayoría de asturianos y españoles", agregó.

"Espero que acordemos que el día de Covadonga vuelva a ser lo que nunca dejó de ser: un día de encuentro entre todos los asturianos", finalizó Lastra.