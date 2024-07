La oposición sale en tromba tras el "varapalo" de la Zalia y el Principado asegura que el futuro de la infraestructura está garantizado

La oposición al Gobierno regional ha salido en tromba esta mañana contra el Principado, después de publicar LA NUEVA ESPAÑA que la Zalia, el gran proyecto del Ejecutivo en materia de infraestructuras, se haya quedado sin financiación europea en una gran convocatoria de ayudas de la UE. Alejandro Calvo, consejero de Fomento, quiso mandar un mensaje de tranquilidad y aseguró que el proyecto que ha quedado excluido es relativo a unos viales de acceso y que el futuro de la Zalia, que ya es "una realidad", está garantizado. "No ha podido ser (obtener ayudas en esa convocatoria), pero era un proyecto muy concreto, con un porcentaje bajo del total y no era fácil lograrlo", indicó el Consejero.

El PP, principal grupo de la oposición, convocó una rueda de prensa de "urgencia", anunció que pedirá la comparecencia de Calvo y le acusó de "mentir". "Ni un solo euro irá a parar a una infraestructura tan importante como esta. El Mecanismo Conectar Europa (CEF) ha tenido tres grandes convocatorias: en 2021, de 7.000 millones de euros; en 2022, de 5.120 millones, y otros 7.000 millones en la última convocatoria. Estamos hablando de 19.120 millones de los que no se ha conseguido nada. Este gobierno vuelve a suspender en convocatorias competitivas y no es capaz de luchar por infraestructuras tan importantes”, lamentó la diputada regional y portavoz de Fondos Europeos, Sandra Camino, que compareció junto al diputado José Agustín Cuervas-Mons, que tildó de "varapalo" que la Zalia se quedase sin esas ayudas. "El señor Calvo nos ha mentido", recalcó.

Vox fue más allá: "Estamos gobernados por parásitos", aseguró Carolina López, portavoz del grupo conservador. Con este gobierno de socialistas y comunistas perdemos fondos y grandes oportunidades para que la Zalia, que podría ser una gran plataforma logística, deje de ser el paraíso del plumero de la pampa. Este gobierno que destina el tiempo a insultar y a crispar se pierde cuando tiene que dedicar sus esfuerzos a lo importante para que Asturias evolucione", destacó.

"Toda la planificación y los anuncios que realiza el Gobierno de Barbón sobre la Zalia se desvanecen. En abril el Viceconsejero anunció, además de la comercialización de las parcelas a partir de junio, el desarrollo de la estación intermodal de la Zalia (Interzalia) con fondos Conectar Europa. Ahora sabemos que no se va a cumplir ese anuncio. No debemos olvidar tampoco que el Plan Director del Corredor Atlántico no especifica la relación que Zalia va a tener con el Puerto de El Musel ni incluye Interzalia, lo que es un disparate", recalcó por su parte Adrián Pumares, portavoz de Foro.

"Lo que nos preguntamos es lo siguiente: si la Zalia es tan imprescindible para el desarrollo de Asturies, ¿por qué llevamos quince años esperando por su puesta en marcha? Y, si de verdad es tan necesario este proyecto, ¿de verdad no contamos con fondos propios para su desarrollo? Nos preocupan los fondos europeos, nos preocupa que la financiación sea justa con Asturies. Pero, en este caso, creemos que o deberíamos tener fondos propios para algo presuntamente tan crucial para el futuro de Asturies o deberíamos replantearnos su verdadera necesidad", aseguró, por su parte, Covadonga Tomé, del grupo mixto.