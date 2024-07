El último capítulo del choque entre Adriana Lastra y el arzobispo de Oviedo

Nuevo capítulo del choque entre la Delegada del Gobierno en Asturias y el Arzobispo de Oviedo. El prelado, Jesús Sanz Montes, se dirigió ayer a Adriana Lastra, que el lunes abrió la puerta a no acudir a la celebración del día de Asturias el 8 de septiembre en Covadonga en el caso de que el religioso no module sus discursos "ultraderechistas". Lo hizo a través de sus redes sociales y con acidez. La llamó "seño" y no dio muestras de tener intención de introducir cambios en sus homilías.

"Viene la ‘seño’ con consignas. Marcando el paso desde su ideología. Atrevida ignorancia que impone temas, censuras, amenazas y agenda. Lecciones quien puede, no quien quiere. Amo demasiado la libertad, esa que se deriva de la Verdad, como para encogerme ante etiquetas sincronizadas", escribió Sanz Montes en su cuenta de X, antes conocida como Twitter. Fue su respuesta a lo manifestado por Lastra, que cuestionó las palabras del Arzobispo en la festividad de Covadonga durante los últimos años en presencia del presidente del Principado, Adrián Barbón. Unas palabras que provocaron que Delia Losa, la antecesora de Lastra, dejase de acudir a la misa en honor a la Santina en 2022. "Sus discursos son despectivos, de confrontación y profundamente político y ultraderechista", aseveró el lunes Lastra sobre el tono empleado habitualmente por la máxima autoridad de la Iglesia católica en la región.

Lastra añadió que, debido a su recién estrenado cargo, tiene previsto reunirse con el Arzobispo y que su intención, a priori, es acudir a la misa de Covadonga. Pero advirtió de que no irá en el caso de constatar "de manera anticipada que se nos va a insultar a la mayoría de asturianos y españoles".

El PP asturiano entró ayer a valorar el choque entre Lastra y Sanz Montes, con duras críticas a la actitud de la Delegada del Gobierno, inmersa en esta polémica apenas unos días después de haber prometido el cargo, en presencia de representantes políticos y sociales de la región, entre ellos, José Julio Velasco, vicario episcopal de Oviedo. "Intenta (Lastra) coaccionarle, no sabemos si pretende escribirle ella el discurso. Es un ataque frontal a la libertad de expresión", aseveró la diputada popular Cristina Vega. "Su jefe intenta controlar a los medios y ella va un paso más allá y también quiere controlar a la iglesia", dijo la parlamentaria autonómica, en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Inversiones para Asturias

El Gobierno central aprobó ayer en el Consejo de Ministros varios paquetes de inversiones para la región. Por un lado, a través del Ministerio de Educación, destinó 8 millones de euros para "continuar mejorando la educación de cara al próximo curso escolar". Además, también invertirá 25.3 millones para "profundizar en el cambio del modelo de cuidados del Sistema de Dependencia, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales".