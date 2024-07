De "veraneo" en los despachos de la Universidad

"En las universidades no solo damos clases, somos centros de investigación. Y a eso nos dedicamos unos cuantos en verano". Lo dice Javier Fernández Teruelo, decano de la Facultad de Derecho, que aprovecha sus largas estancias estivales en el despacho para poner en valor el trabajo fuera del aula de los docentes. "Yo estos días, por ejemplo, estoy rematando artículos de varias líneas de investigación. Tengo unos 300 artículos publicados. Estoy ahora con el feminicidio para ver por qué los agresores se suicidan, las causas de las bajas denuncias, cómo intervenir en estos casos, etcétera", comenta. Todo ello, compaginándolo con el trabajo con el alumno, que a estas alturas, todavía no ha terminado del todo. "Se están defendiendo cerca de 200 trabajos de fin de grado o máster. Y, para el año que viene, estamos preparándonos porque tendremos récord de plazas en la facultad en el grado de Derecho, con 320".

En la misma línea habla Álvaro Rubio, profesor del departamento de Geología y vicedecano de la Facultad, que apenas tiene tiempo para una charla, señal del nivel de ocupación en el que muchos profesores están inmersos. "Aquí no se para nunca, en verano se trabaja también", comenta entre risas un compañero de estancia. "Hacemos trabajo de campo porque tenemos bastantes contratos con diferentes empresas. Eso es algo común a todo el año. Por ejemplo, hace solo 20 días estaba en Perú, trabajando en una resistencia técnica para una carretera. Y pronto me iré a una mina en Cuba", relata.

Al bromear con que hace falta más personal, el vicedecano de la Facultad de Geografía lamenta la falta de alumnos: "Las empresas nos piden más gente de la que podemos mandar, tenemos un índice de ocupación enorme y en los próximos años va a haber una gran demanda". "Están abriendo minas en el sur, en Galicia, concretamente en Ourense, va a hacer falta gente, y no hay tanta. Hacen falta profesionales dedicados a la construcción de infraestructuras, una de nuestras ocupaciones principales, porque hay que ponerlo en valor, somos muy buenos constructores", remata, entre papeles.

No son pocos los profesores que tiene obligaciones que les impiden tomarse descansos, más allá de su labor docente e investigadora. Un buen ejemplo se encuentra en la Facultad de Biología, en el departamento de Organismos y Sistemas. Lo encarna el profesor del área de Zoología Andrés Arias. Además de las correcciones y revisiones de los trabajos de fin de grado o máster y de las investigaciones que están desarrollando, él tiene que acudir al edificio a vigilar y cuidar los microorganismos que se encuentran en los laboratorios de la facultad. Pero no solo. "Hay gente que está haciendo seguimiento de poblaciones de animales fuera, o con algún tipo de cultivo aquí, pues no puede parar", relata el docente. "A mí me tocó algún año hacerlo, hay que pedir un permiso y seguir con el trabajo, aquí tenemos bacterias, protozoos... Y hay que estar pendientes, ir haciendo mediciones", cuenta, abocado a un verano entre paredes universitarias.

