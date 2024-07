El Arzobispo vuelve a cargar contra Lastra: "Que te marquen la pauta no es inteligente ni respetuoso"

Enénismo capítulo del choque abierto entre Adriana Lastra, delegada del Gobierno, y Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo. El prelado se refirió esta mañana a las últimas declaraciones de Lastra, que tildó sus homilías de "ultraderechistas". Sanz Montes ya había contestado por escrito en sus redes sociales, llamando "seño" a la delegada, pero hoy se refirió a ello por primera vez de viva voz antes de la presentación de la Marianapolis, un evento religioso que se celebra en Asturias. Estas fueron sus declaraciones.

Su relación con Lastra

"Estoy esperando que me llame (Adriana Lastra). Hablé con ella antes de su toma de posesión, porque estaba en Madrid y no pude ir. Con mucha amabilidad quedamos en que no podría estar en la toma de posesión. Podremos hablar correctamente”

“Simplemente. No es la primera vez que doña Adriana lastra se dirige así al Arzobispo, no siempre con amabilidad. Que te marquen la pauta y te digan dónde, cómo y cuándo no es inteligente y respetuoso”.

“Me vi físicamente con ella el día del desfile de las fuerzas armadas, que le dije enhorabuena por su maternidad y el deseé que crezca muy sana esa niña. Ella lo agradeció. Tendremos que vernos”.

La posibilidad de que el Gobierno no acuda al día de Asturias

“Lo sentiría, porque cuando acudo a las convocatorias no voy solo a titulo personal, sino representando a la Iglesia. Si dijese no quiero ir habría que explicarlo”.

“Invitamos y quien quiera que venga. Yo no hablo amparado en unas siglas políticas, hablo del Evangelio, que es muy concreto. Cuando señalas determinadas cosas, no por hacer oposición política, entiendo que no es de recibo que te hagan una traducción que tenga esa clave. Cuando hablamos de la verdad hablamos de la familia, no son cuestiones políticas. Hablo desde una perspectiva evangélica y cristiana”.

Las críticas de la izquierda por "machismo y ultraderechista"

"Jamás he insultado a nadie. La verdad nos hace libres y cito textualmente el Evangelio. ¿Qué ella quiere interpretarlo de otro modo? No sé a qué mentirosos se está refiriendo”

“No, yo no soy machista, y lamento el acoso y derribo durante siglos que ha sufrido la mujer. El machismo no se redime con un feminismo que cae en la misma trampa. Machismo, absolutamente, no, y feminismo, cuando está con las mismas diatribas, tampoco. Estamos impidiendo que haya una relación respetuosa del hombre y la mujer, que somos una igualdad diferenciada”.

“Ultraderechista es una etiqueta, por cierto, sincronizada”.