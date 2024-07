Dura sentencia contra un concesionario y su seguro por el gran incendio de Silvota: la millonada que deben pagar

Sentencia por un devastador incendio. La magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Oviedo ha condenado al concesionario Ovimoto y a su aseguradora, FIATC, al pago de más de 4,5 millones de euros por el fuego que destruyó dos naves y causó daños en otros cinco almacenes industriales, así como en varios vehículos en el polígono de Silvota, en Llanera, el 29 de agosto de 2020.

El juicio, tal y como recoge el fallo, "se centró en determinar el origen y causa del incendio". Tras estimar probado que "el fuego se originó por un fallo eléctrico interno de la centralita telefónica de la empresa, siendo su desencadenante una sobretensión transitoria fruto de la tormenta eléctrica que se estaba dando en la zona", la aplicación de la ley fue clara. Y es que, según reza la sentencia, que se puede recurrir, la responsabilidad recae sobre el arrendatario, salvo que logre probar que la causa del siniestro se debió a algo excecpional o ajeno a su actividad. Algo que no sucedió en este caso.

"La responsabilidad del arrendatario es calificada por el propio Tribunal Supremo de extraordinaria, llegando a establecer su responsabilidad incluso en casos en los que se desconoce la causa del incendio, siendo eximido en caso de lograr acreditar que no había nada en el local susceptible de causar el incendio o que se debió en exclusiva a una causa extraña, lo que no ocurre aquí, puesto que se ha determinado que comenzó en la centralita de la nave, elemento bajo la custodia de la demandada, guardándose en ella, además, numerosos elementos, como neumáticos, susceptibles de favorecer la propagación y no se ha logrado probar que la tormenta eléctrica, por sí sola, provocara el incendio", recoge el fallo.

Aunque los afectados celebran la sentencia, hacen hincapié en que los pasos que vendrán una vez que el texto adquiera firmeza son "otra cuestión importante que traerá cola". La razón, aseguran, es económica. "Dado que el daño total asciende a más de 4,5 millones, pero las dos pólizas de seguro del concesionario, conjuntamente valoradas, cubren solo el 55% del daño estimado, el 45% restante solo sería exigible al asegurado", explica Manuel Díez Huerga, abogado defensor de uno de los afectados. Esto significa, por tanto, que la aseguradora se haría responsable de un máximo de 1,5 millones por Responsabilidad Civil y 960.000 euros por Contenido e Industria en general. Es decir, una cantidad que sumaría alrededor de 2,5 millones y a la que le faltarían cerca de otros 2 millones para llegar al total dictado por la magistrada que debería ser desembolsada por Ovimoto.

"La pequeña envergadura de la empresa y su carácter societarios, hacen pensar en la imposibilidad de pago y en una declaración de concurso de acreedores con el consiguiente peligro y dificultad del cobro de dicha cantidad restante, por no decir imposibilidad, sin riesgo de alejarnos de su realidad", asevera el letrado Díez Huerga.