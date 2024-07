IU quiere impulsar un pacto por el medio rural para confrontar con la "extrema derecha"

Izquierda Unida impulsará en los próximos días un «pacto por el medio rural», con el que pretende dar respuestas a las necesidades del campo asturiano, en un proceso participativo junto a otros agentes sociales. Este pacto, según explicó ayer Ovidio Zapico, coordinador de la formación y consejero de Ordenación, está recogido en el documento suscrito con la Federación Socialista Asturiana (FSA) para conformar el Gobierno de coalición del Principado, y será también uno de los temas que se aborden en la próxima reunión con el PSOE para evaluar este primer años de Gobierno.

Zapico, junto al secretario de organización y alcalde de Morcín, Maximino García, y la diputada Delia Campomanes, compareció en la sede de IU tras una reunión con regidores y concejales de IU en los distintos concejos. «Se trata de hacer un planteamiento de lo que tiene que ser una agenda política para lo que resta de legislatura, que será la mejor herramienta para confrontar con la extrema derecha. Me niego a que a los concejos rurales se les asocie con la derecha, porque no es cierto. Eso se confronta y es lo que vamos a hacer», aseguró Zapico. Maximino García lamentó que las zonas rurales están «abocadas a dejar de dar servicios, porque no tenemos posibilidades económicas y eso hay que tenerlo en cuenta; hay que alzar la voz, no queda otra», recalcó.