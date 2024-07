El Principado es la segunda autonomía más retrasada con los fondos europeos

Asturias sigue a la cola en los indicadores nacionales que miden el ritmo de la ejecución de los fondos europeos que se engloban en el Plan de Recuperación ("Next Generation"), las ayudas que puso en marcha la Unión Europea (UE) para paliar los efectos del covid que expiran en 2026. La región, según datos oficiales del Gobierno central recién actualizados, es la penúltima en ejecución. De los 639 millones que tiene para gastar en diferentes adjudicaciones, tiene 146 "resueltos", lo que supone el 22,8 por ciento del montante total.

Las resoluciones hacen referencia al importe de las diferentes convocatorias para las que ya hay adjudicatarios identificados. Es decir, computa cuando el dinero llega a su destino final y se pone en circulación. En ese apartado, solo La Rioja, con un 20,9 por ciento, presenta peores cifras que Asturias entre las 17 comunidades autónomas.

El Principado sale perdiendo especialmente en la comparativa con las comunidades de su entorno más directo. Galicia presenta una tasa del 44 por ciento; Castilla y León, del 42,9; y Cantabria, del 34,8. Entre todas destaca el País Vasco, que tiene el 71,3 por ciento de ejecución en ese apartado. Hay otros indicadores estatales que dan luz sobre el ritmo de Asturias con los fondos europeos y que también delatan la lentitud administración. En la denominada "tasa de resolución", que establece un porcentaje entre el dinero resuelto y el montante de las convocatorias abiertas en cada territorio, Asturias aparece la quinta por la cola, con un 48,3 por ciento, solo por encima de la Rioja (47,1%), Andalucía (45,1%), Cantabria (44,9%) y Cataluña (40,8%). En ese apartado ha ganado un puesto respecto a febrero, cuando estaba la cuarta por la cola.

Este porcentaje es superior al anteriormente descrito, el del 22,8 por ciento, porque tiene solo en cuenta el volumen del dinero en las diferentes convocatorias que están en marcha. Asturias tiene asignados a partir de las diferentes conferencias sectoriales un total de 639 millones de euros y en los últimos datos actualizados hay procesos abiertos a diferentes empresas e instituciones por un valor de 302 millones.

El Principado tiene pendiente de agilizar el resto del dinero que le corresponde de Europa, 338 millones, para lo que le restan solo dos años, si el plazo dado por Europa se cumple. La tramitación de los fondos del Plan de Recuperación empezó en 2021 y la UE quiere tener todo listo en el 2026, aunque en las últimas semanas se especuló con la posibilidad de dar más facilidades, teniendo en cuenta la lentitud de los países.

Las cifras de Asturias relevan a su vez que más de la mitad del pastel europeo, un 54%, se lo llevan microempresas y pymes, que con amplia diferencia son los sectores más beneficiados. Le siguen las grandes empresas, con un 26%, fundaciones (11%), unión temporal de empresas (6%) y hogares (4%). Según los datos oficiales, hay un total de 14.450 adjudicatarios en las diferentes categorías.

Las cifras también hacen una distinción entre los fondos gestionados por las comunidades autónomas o por las "entidades locales", que hace referencia a los ayuntamientos. En ese apartado, los consistorios asturianos sí aprueban, ya que presentan una tasa de resolución del 55,5%, siete puntos por encima que la regional. Las entidades locales tienen ya ejecutados 59 millones de euros y convocatorias abiertas por 106 millones.

El informe del Gobierno central para Asturias, en el marco del Plan de Recuperación, recoge diferentes actuaciones para la región. Por ejemplo, en materia de vivienda hay reservados 21,5 millones de euros para la construcción de 517 pisos para el alquiler social y otros 28 millones para 12 actuaciones de rehabilitación de barrios, que beneficiarán más de mil viviendas. En sanidad, se contempla la inversión de 12,8 millones para "equipos de alta tecnología en seis hospitales". A su vez, también figuran 75,4 millones para 24 planes de sostenibilidad turística y 1,6 para tres proyectos de experiencia turística.

"Intentamos conseguir los fondos", admite Llamedo sobre la Zalia

Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado y actual presidenta en funciones durante el periodo de vacaciones de Adrián Barbón, valoró ayer la exclusión de la Zalia, el gran espacio intermodal proyectado en Gijón, de un concurso de ayudas europeas de la UE. "La Zalia es una realidad y no corre ningún peligro. Se accedieron a unas ayudas y lo intentamos (obtener los fondos), pero tiene garantizada la financiación", recalcó Llamedo, que as u vez pidió "responsabilidad, apoyo y que evitemos oportunismos", en lo que pareció una referencia al PP asturiano, que pidió la comparecencia de Alejandro Calvo, consejero de Fomento. La exclusión de la Zalia de estas ayudas, destinadas a la construcción de unos viales que comunicasen los ya existentes con Interzalia, que es la estación intermodal que también está pendiente de construir, provocó una intensa polvareda política. El Principado, en el documento oficial en el que solicitaba esas ayudas, aseguraba que quedarse sin ellas haría que "el proyecto perdiera gran parte de su atractivo porque sería necesario mucho más tiempo para que prosperara y no tendría el mismo nivel de alcance y magnitud a escala internacional". En cualquier caso, en la Consejería de Fomento, el organismo que gestiona la Zalia, recalcan que irán a otros concursos y que además la construcción de Interzalia, que debe hacer Adif, se engloba en plan director del Ministerio de Transportes para el Corredor Atlántico.

Casi quince millones más de ayudas comunitarias para tratar la basura

Asturias recibirá otros 14.836.457 euros para mejorar la recogida y el tratamiento de los residuos e incorporar sistemas de gestión digital en todo el proceso, según informó ayer el Principado en un comunicado. El reparto de estos fondos, procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea, se ha acordado hoy en la reunión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, presidida por la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Cogersa gestionará la mayor parte de los nuevos recursos asignados a la comunidad, que redundarán en la mejora de las tasas de reciclaje de los residuos municipales y permitirán ofrecer servicios más avanzados a la ciudadanía en esta materia. Cinco millones euros serán para la implantación de un centenar de puntos limpios de proximidad, tres para la construcción de un centro de tratamiento destinado a la recepción y triaje de residuos domésticos peligrosos, otros cinco para duplicar la capacidad de tratamiento de la planta de biometanización ubicada en Serín y los 1,6 restantes para la digitalización de los sistemas de recogida de residuos, puntos limpios y áreas de aportación de residuos voluminosos. La asignación de estos fondos para Asturias ya se conoció en junio, en una reunión que la consejera de Transición Ecológico, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, mantuvo con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

