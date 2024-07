La razón por la que los hoteles asturianos auguran un descenso de clientes para esta temporada

La ocupación hotelera en Asturias experimentará este verano una "notable" disminución en comparación con el año 2023, según el sector, debido al auge de los pisos turísticos. Lo cuenta Fernando Corrales, vicepresidente de la patronal Otea y responsable del Hotel Fruela en Oviedo, que expresa una "gran preocupación". "La influencia y el crecimiento sin control de la oferta de pisos turísticos es lo que está produciendo que los datos del sector hotelero sean negativos con respecto al año anterior", dice, sin matices. "Estamos observando una ralentización de las reservas y de la ocupación hotelera durante los meses de verano", declara Corrales. Precisamente ayer, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, desveló que el Gobierno está trabajando para modificar la ley de propiedad horizontal para "empoderar" a los vecinos. "Lo que queremos es que sea necesario la autorización de los residentes, con una mayoría de tres quintos, para que se puedan instalar este tipo de pisos", aseveró.

Las palabras de Corrales encuentran su eco en los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadítica (INE), que revelan un descenso en junio del 0,7 de viajeros alojados en Asturias (201.598), el primero en los últimos treinta meses, debido sobre todo a la caída de extranjeros. Las expectativas para agosto, el mes más importante para el sector turístico, tampoco son alentadoras. "Las sensaciones actuales indican que no alcanzaremos los números del año pasado. Esto es preocupante ya que agosto es crucial para nuestros ingresos anuales", dice Corrales. "Estamos empezando a preocuparnos porque no está llevando el ritmo del año pasado. Las sensaciones que nos están transmitiendo los hoteleros es que no se están alcanzando esos números", añade. Sin embargo, la vicepresidente del Principado, Gimena Llamedo, señaló ayer que "Asturias sigue creciendo".

Pero no todo es pesimismo en el sector turístico. Antonio Amieva, director del camping Deva de Gijón, percibe una situación diferente. "Hasta el momento, podemos hacer una valoración positiva, y esperamos que en los próximos meses vaya aún mejor. Julio está registrando un 90% de ocupación y la previsión para agosto es del 100%", señala. Las razones del creciente éxito de los campings en Asturias, explica, se deben a que "la comunidad es un refugio climático y la gente valora mucho el poder dormir bien o poder hacer actividades sin sufrir las olas de calor. El cliente busca espacios abiertos y naturaleza, y el camping lo ofrece". Además, subraya Amieva, "los precios del camping fluctúan menos que los de los hoteles, por lo que apenas varían respecto al 2023".

Por otro lado, Jaime Martín, director de la Asociación de Alojamientos Rurales de Asturias (ARCA), afirma que, en los alojamientos rurales, "aún hay mucha disponibilidad de alojamientos". Explica que en esas zonas lo que más impacto tiene sobre la ocupación son las excursiones porque "hay mucha gente haciendo turismo, pero son visitantes que desaparecen a las ocho de la tarde y que no pernoctan en ningún sitio". Sin embargo, destaca el creciente número de clientes internacionales, en contraste con los hoteles. "Ahora lo que más hay son parisinos que huyen de los Juegos Olímpicos y que son clientes que al venir de fuera se quedan en los alojamientos más tiempo. No son como el resto de las reservas, que son nacionales, y que se alojan 3-4 días como máximo", relata.

Dispositivo por Santiago

Con motivo de la celebración de la festividad de Santiago el jueves 25 de julio en Cantabria, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco y la proximidad del fin de semana, la Dirección General de Tráfico establecerá un dispositivo especial para garantizar la seguridad de los casi 7,5 millones de desplazamientos de largo recorrido previstos por carretera,. De ellos, 136.000 serán en Asturias, zona de tránsito o destino de vehículos de aquellas comunidades donde sí es festivo.

Para facilitar los desplazamientos, Tráfico ha previsto una serie de medidas como la creación de itinerarios alternativos, la paralización de obras en carreteras, la limitación de pruebas deportivas y la restricción de circulación de camiones que transporten mercancías peligrosas.

