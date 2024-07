Vox contesta a Adriana Lastra: “Solo con la prórroga presupuestaria de 2024 Asturias ya ha perdido más de 120 millones”

La culpa de la no aprobación del techo de gasto es, directamente, del PSOE y de su “falta de mayoría parlamentaria" y no de la oposición. Así lo afirmó ayer el diputado de Vox Asturias en la Junta General del Principado, Gonzalo Centeno que respondía a las críticas vertidas al respecto por parte de la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, que argumentaba que Asturias perdería unos 156 millones a consecuencia de esta negativa de PP, Junts y VOX. “Sólo con la prórroga presupuestaria de 2024, Asturias ya ha perdido más de 120 millones de financiación procedente del Estado, que hasta la fecha no había establecido mecanismos de actualización”, le recordó Centeno a la política socialita. "Y esa prórroga", añadió “no fue responsabilidad ni de Vox ni de ninguna otra fuerza política. Fue del propio presidente del Gobierno que no se atrevió ni siquiera a intentar sacar la ley de presupuestos adelante ante la inminente convocatoria de elecciones en Cataluña”.

Para la formación verde, por lo tanto, el voto en contra a este nuevo techo de gasto planteado en el Congreso era y es necesario, pues debido al “afán recaudatorio del Gobierno” los ciudadanos, alegan, se están viendo perjudicados. “El gasto público no sale de un cajón, sino que sale de los bolsillos de los ciudadanos. El aumento del gasto no financiero en un 3,2% que preveía el PSOE supone un correlativo incremento de la presión fiscal. Pero esto no es nada nuevo viniendo de un gobierno socialcomunista que legisla con un claro afán recaudatorio y que ha subido 69 veces los impuestos desde que gobierna Pedro Sánchez con la correlativa pérdida del poder adquisitivo de hogares y familias, incrementando la presión fiscal muy por encima de la media europea”, esgrimió Centeno.

Esto, explicó el diputado, se traduce en que el “el 35% de la población no tiene capacidad para afrontar los gastos imprevistos”. “Según el Banco de España se ha reducido la liquidez en los hogares españoles; el esfuerzo fiscal está en un 52,8% por encima del promedio europeo y la deuda de los españoles se ha incrementado desde que gobierna Pedro Sánchez en más de 7.100 euros al año”, agregó Centeno destacando que “no por gastar más y por aumentar el gasto público, se incrementa la satisfacción de los ciudadanos ante los servicios, sino que hay que ver a qué se destina y si luego se ejecuta”.

“Estamos en un gobierno, tanto central como autonómico, gobernando por la mínima y por unos socios de sospechosa calidad democrática, que bajo la excusa de la prestación de servicios públicos de calidad, que luego no son tales, porque ahí están las listas de espera en los hospitales, los informes PISA en la educación pública o el estado de las residencias geriátricas, lleva años incrementando la presión fiscal para destinar ese exceso recaudatorio a gasto superfluo ideológico y clientelar cuando no directamente en dudosos casos de corrupción”, aseveró Centeno que puso, de “entre los muchos casos que podría citar” al Servicio Público de Empleo asturiano como ejemplo. “El Servicio Público de Empleo, en el año 2023, sólo ejecutó un 51% de su presupuesto y la Consejería entera de Industria sólo ejecutó un 53%, lo que significa que si en ambos casos se ejecuta un 95% de gasto de personal, el gasto real en inversión y que redundaría en valor añadido apenas llega a un 20%”.