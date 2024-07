Álvaro Queipo carga contra la delegada del Gobierno y el Arzobispo acusa a Lastra de querer marcarle la pauta

Álvaro Queipo, líder del PP asturiano, afirmó ayer que su partido "es el favorito de los asturianos, frente a un PSOE apático que se aferra a un modelo agotado y totalmente alejado de la realidad". El presidente popular intervino en el comité autonómico celebrado en Oviedo, el último hasta septiembre, y pintó un pésimo panorama en lo político para la región tras cumplirse un año del Gobierno de coalición del PSOE e IU. "La FSA, con Barbón al frente, se ha convertido en un problema para Asturias. Cada día seguimos encontrando noticias que ejemplifican la incapacidad de su Gobierno y la necesidad de cambio que tiene nuestra tierra. La sociedad asturiana reclama estabilidad", indicó.

"La sociedad asturiana reclama estabilidad", asegura el presidente de los populares

Para Queipo, el PSOE en Asturias "se encuentra en un proceso de desintegración en el que están apareciendo brechas desde hace meses, y ahora, en una estrategia que responde más a una necesidad de fortalecer ese búnker entorno a un Barbón cada vez más inestable, recuperan a Adriana Lastra para la primera línea política". La delegada del Gobierno fue una de las dianas de Queipo. La definió así: "Lastra es esa alumna aventajada del sanchismo más puro, el del frentismo y la crispación, que ha regresado a primera línea política para sumergir aún más a Asturias en el fango, ese en el que Adrián Barbón ya ha comenzado a chapotear". El líder del PP también hizo un repaso a los últimos acontecimientos y afeó al Principado la exclusión de la Zalia de los fondos europeos, la baja ejecución de los mismos y la gestión con la inversión de Inoway en El Musel. "No podemos seguir perdiendo oportunidades", dijo.

El PP de Asturias aprobó ayer la celebración de cinco nuevos congresos locales que tendrán lugar a partir del mes de septiembre. Las asambleas que renovarán su estructura serán las del Alto Navia (Grandas de Salime, Pesoz e Illano), Valle del Oso (Proaza, Santo Adriano, Teverga y Quirós), San Tirso de Abres, El Franco y Los Oscos–Taramundi.

El Arzobispo acusa a Lastra de querer marcarle la pauta: "No es inteligente ni respetuoso"

Jesús Sanz Montes, prelado de Oviedo, habló ayer de su choque con la delegada del Gobierno y dijo que "no es la primera vez que doña Adriana Lastra se dirige así al Arzobispo, no siempre con amabilidad". "Que te marquen la pauta y te digan dónde, cómo y cuándo no es inteligente ni respetuoso", aseguró el religioso en Oviedo durante la presentación de la Marianapolis, un evento religioso que se celebra en Asturias.

El prelado rechazó las acusaciones de "ultraderechista" de Lastra y dijo que "no, yo no soy machista, y lamento el acoso y derribo durante siglos que ha sufrido la mujer". "El machismo no se redime con un feminismo que cae en la misma trampa. Machismo, absolutamente, no, y feminismo, cuando está con las mismas diatribas, tampoco. Estamos impidiendo que haya una relación respetuosa del hombre y la mujer, que somos una igualdad diferenciada", remató.

Sanz Montes y Lastra mantienen desde hace días un conflicto en público con declaraciones cruzadas después de que la delegada del Gobierno cargara contra las homilías del prelado de los últimos años durante la celebración del Día de Covadonga. Unos discursos que han provocado varios choques del religioso con dirigentes del PSOE.