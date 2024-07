La oposición y el socio de Barbón exigen más agilidad con los fondos europeos mientras el Principado cuestiona las cifras del Gobierno central

Todos los grupos de la oposición en la Junta y también Izquierda Unida, socio de coalición de Gobierno del PSOE, reclamaron ayer al Principado más "agilidad" de aquí a 2026 en la gestión de los fondos europeos. Lo hicieron después de que LA NUEVA ESPAÑA publicase que Asturias, según los datos oficiales recién actualizados por el Gobierno central, se sitúe como la segunda región por la cola en la ejecución del dinero proveniente del Plan de Recuperación ("Next Generation"). Se trata de un programa de ayudas que puso en marcha la Unión Europea (UE) para paliar los efectos del covid. El Principado, por su parte, aseguró que las cifras del Ejecutivo central, aunque "miden el impacto en la economía real", no coinciden con las suyas propias, que sitúan el nivel de ejecución en el 63,3 por ciento. Aún así, el Gobierno regional hizo una lectura positiva del baremo oficial que revela que más de la mitad de las ayudas europeas en Asturias, concretamente un 54 por ciento, se las llevan microempresas.

La gestión de los fondos europeos recae en la Consejería de Hacienda, del socialista Guillermo Peláez, de baja por paternidad. El Principado recalca que sus datos se actualizan cada quince días y, según los mismos, la región tiene asignados 729, 5 millones, de los que ha ingresado de forma efectiva 681,5. "El volumen de pagos asciende a 263,2 millones, lo que equivale al 38,6% del total cobrado. Estos recursos se pueden ejecutar hasta 2026. Es decir, cuando resta casi la mitad del plazo, Asturias ya ha comprometido el pago de casi el 40% de las ayudas", aseguró el Gobierno regional en un comunicado, recalcando también que hay 431,3 millones en fase de adjudicación.

Los datos oficiales, los únicos que hacen una comparativa entre comunidades, pintan otro panorama muy distinto. Según ellos, Asturias es la segunda por la cola en ejecución –que mide el dinero en su destino comparado con el montante total– y la quinta peor en la "tasa de resolución", que solo tiene en cuenta el dinero de las convocatorias abiertas. "Los datos de ejecución, no obstante, no coinciden. Es una circunstancia que viene repitiéndose desde la puesta en servicio de esa plataforma y sobre la que ya ha advertido el Gobierno del Principado en varias ocasiones. Obedece a la propia orientación de la misma y también a hechos determinados", indicó el Ejecutivo, asegurando que el Gobierno central "no contabiliza los encargos o los gastos de personal" y recordó que el Ministerio de Economía y el Tribunal de cuentas reconocieron "el buen ritmo de ejecución".

Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado, indicó a su vez que los datos del Ejecutivo, del mismo color que el autonómico, "no están pensados para hacer un seguimiento de ejecución, sino que miden el impacto real en la economía".

El puerto de El Musel, en Gijón, que ha recibido fondos europeos. / LNE

El Gobierno central tiene otra postura distinta a la del Principado, y asegura que su informe actualizado ofrece "el detalle de los fondos gestionados y ejecutados en cada comunidad autónoma". La gestión autonómica de las ayudas europeas provocó ayer una intensa polvareda política, con un tirón de orejas general al Gobierno por parte de los grupos políticos.

IU pidió más "agilidad". Delia Campomanes, diputada de la formación de izquierdas, aseguró que "esperamos que los fondos empiecen a agilizarse de aquí a lo que resta para lograr la máxima incidencia de estos fondos, que son imprescindibles para reforzar el tejido económico de la región". Además, indicó que, "con estos datos, como ya hemos dicho en otras ocasiones, creemos que es necesario poner todas las medidas para asegurar que se aprovechen todos los recursos". Campomanes, que destacó "las dificultades que entraña siempre la gestión de este tipo de fondos, tildó de "imprescindible pisar el acelerador".

El PP, principal partido de la oposición, destacó que las cifras oficiales del Gobierno central "ponen de manifiesto, una vez más, la incapacidad de gestión del Ejecutivo de Barbón, pero no creemos que, a estas alturas, sorprendan a nadie. Cómo va a ser capaz de ejecutar fondos europeos un gobierno que ni siquiera es capaz de ejecutar sus propios presupuestos", recalcó Sandra Camino, diputada del PP, que alertó del "riesgo" de perder fondos. " De continuar así, corremos el riesgo de que el Gobierno de España redistribuya fondos correspondientes a Asturias a otras comunidades autónomas que se han mostrado más eficientes en la ejecución", destacó.

"A pesar de la insistencia de la Consejería de Hacienda en repetirnos que la ejecución de los fondos Europeos va a buen ritmo la realidad demuestra lo contrario", dijo, por su parte, Gonzalo Centeno, diputado de Vox.

Covadonga Tomé, del grupo mixto, opinó que las malas cifras de Asturias guardan relación con las políticas de austeridad que se pusieron en marcha en 2010 y el resultado es que "la Administración asturiana tiene serios problemas para tramitar programas, fondos y emplear sus recursos entre otras cuestiones por la falta de personal. Esperamos que estos datos sean ya la señal que necesita el señor Barbón para abandonar estas políticas; sin temor a lo que diga la derecha".

Adrián Pumares, de Foro, incidió en que "al Gobierno de Barbón ya no le queda ni la propaganda. Presumía de ejecución de fondos europeos, y sin embargo la realidad es que está a la cola de España. Es llamativo que las corporaciones locales, con menos recursos, sean mucho más ágiles que la Administración autonómica".

Datos del Principado Ejecución. El Principado rebate las cifras del Gobierno central y asegura que el nivel de ejecución, según sus propios datos, está en el 63,3 por ciento. Las cifras propias de Asturias, que no realiza comparativa con otras regiones, establecen que la región ha comprometido el pago de casi el 40 por ciento de las ayudas. La asignación. El Gobierno regional recalca que Asturias tiene asignados 729,5 millones, de los cuales han sido ingresados de forma efectiva 681,5. Además, el volumen de pagos asciende a 263,2 millones, que sería el 38,6 del total cobrado, teniendo en cuenta las cifras propias del Gobierno regional.