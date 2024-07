"Todas las pistas en el caso de Begoña Gómez apuntan a Pedro Sánchez como responsable"

En pleno debate sobre el reparto de menores inmigrantes y tras la ruptura de los gobiernos autonómicos de coalición con el PP, José María Figaredo Álvarez–Sala (Gijón, 1988) defiende con contundencia la postura de Vox. El diputado nacional por Asturias y presidente de su partido en la región carga contra Adriana Lastra, nueva delegada del Gobierno, a la que acusa de pactar con Bildu. Y apunta a Pedro Sánchez como máximo responsable del caso judicial que afecta a su esposa, Begoña Gómez.

–Vox forma parte de la acusación popular en el "caso Begoña Gómez", por el que el juez Juan Carlos Peinado ha citado a declarar como testigo a Pedro Sánchez. ¿Es un éxito suyo?

–Es lo que debíamos hacer. O sea, tiene todo el sentido del mundo, porque de repente todas las pistas y todas las señales apuntan hacia Sánchez como responsable. Da la sensación de que realmente quien movía los hilos para que recibiesen a Begoña Gómez e iniciase absolutamente todas las acciones comerciales que hizo era Pedro Sánchez desde Moncloa. Por eso, parece ser que el testigo clave en ese asunto es Sánchez. Y Sánchez, además, ha tenido muchísimas oportunidades de negar que Moncloa tuviese alguna intervención. De hecho, en el último pleno del Congreso, (Santiago) Abascal le preguntó directamente: "¿A cuántas empresas del Ibex ha llamado usted para que recibieran a Begoña Gómez?". Y Sánchez no quiso contestar. Entonces yo creo que tiene todo el sentido del mundo, vista la dirección que toman los hechos, llamarle a declarar. Eso es lo más importante. Hay que dejar claro, por lo tanto, que Sánchez comparecerá porque Vox lo ha pedido, porque Vox está participando en el procedimiento y porque Vox es quien está liderando esa investigación, no el PP. Por eso, es absurdo que se dediquen por ahí a decir que Vox hace pinza con el PSOE contra el PP y que por culpa de Vox no se habla de Begoña Gómez...

–¿Qué le parece el plan de regeneración democrática de Sánchez?

–Todavía no está encima de la mesa. Todo lo que sabemos del plan de regeneración democrática son meras sugerencias que ha ido haciendo Sánchez en declaraciones públicas sucesivas. Lo que dijo el otro día en el Congreso fue que iba a cortar la financiación pública a través de publicidad institucional a aquellos medios que él considera que no tienen suficiente audiencia. Realmente es como decir: quienes habléis mal de mí vais a tener un palo, que es 0 publicidad institucional. Luego dio la zanahoria, que es el paquete de 100 millones preparado para la informatización y digitalización de los medios de comunicación. Al final, lo que está diciendo es que se les cortará el grifo a los críticos y que ya tiene la pasta preparada para los adeptos.

–En clave asturiana, Barbón cumple un año de su segunda legislatura. ¿Su balance?

–Está siendo un mandato desastroso. Barbón no está haciendo absolutamente nada. Nada de nada. Va camino de repetir lo que hizo durante su primera legislatura, es decir, absolutamente nada. De hecho, su proyecto estrella es el bable, la llingua, la oficialidad y tal. Durante la anterior legislatura, cero. Y en esta lo ha lanzado a pesar de que no es capaz de sacar adelante ni ese ni ningún otro de los proyectos que pretendía. La industria en Asturias está cayendo, la ganadería, cada vez peor, la sanidad relacionada con la tercera edad y los pensionistas es un desastre... No se salva nada.

–¿Qué haría Vox?

–Frenar la política climática de locos para volver a tener industria. Frenar la política fiscal abusiva que tiene España y, especialmente, Asturias, que hace que salga talento y emigre a otras regiones. Cambiar la política de infraestructuras, que está totalmente paralizada y eso que se supone que Barbón tiene buena relación con el Gobierno central. Sin ir más lejos, el famoso AVE es mentira, lo cierto es que la alta velocidad llegará como muchísimo hasta Pola de Lena, pero Oviedo y Gijón no tienen alta velocidad.

–Adriana Lastra ha debutadocomo delegada del Gobierno diciendo que no negociará con Vox ni en púbico ni en privado. ¿Sorprendido?

–No. Ella se reúne con Bildu. Ese es el chiste, que vienen aquí los del PSOE a hablar de violencia y a ponerse estupendos, haciendo creer a quien les escuche que Vox en un partido contrario a la democracia.

–¿Cómo queda su relación con el PP tras la ruptura de los gobiernos de coalición a cuenta del reparto de menores inmigrantes?

–Lo que sucedió en esas cinco comunidades autónomas es que la dirección nacional del Partido Popular impuso a cada uno de los gobiernos regionales la ruptura del pacto. Fue Feijoó quien obligó a la ruptura apoyando de forma explícita la política migratoria del Gobierno de España, a pesar de que en los pactos de gobierno entre el PP y Vox se había acordado frenarla para no colaborar con las mafias de tráfico de personas.

–Los nuevos miembros del Poder Judicial tomaron ayer posesión del cargo tras el acuerdo entre el PSOE y el PP. Ustedes se quedaron fuera...

–Vox no participó en eso porque al final lo que vimos era que el PP y el PSOE se iban a repartir al 50 por ciento a los miembros del CGPJ. Este pacto lo que supone es un reparto de los jueces, algo con lo que Vox está en contra. Supuestamente también lo estaba el PP, pero ya hemos visto que han acabado aceptándolo todo.

