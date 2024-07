El Principado indemnizará a un operario de Medio Rural por un cese erróneo

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha declarado improcedente el despido de un operario de brigada de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial que fue desplazado por otra persona que obtuvo plaza de funcionario en una oferta pública de empleo (OPE) enmarcada en el macroproceso de estabilización de personal temporal de larga duración. La resolución del Alto Tribunal revoca una sentencia previa del Juzgado de lo Social número 2 de Avilés, que había desestimado la demanda interpuesta por el trabajador despedido al considerar que la decisión de la Administración autonómica había sido correcta. Ahora, el Principado deberá indemnizarle con 2.530,44 euros.

El litigio fue llevado por Celestino Pérez Mirón, abogado del sindicato CSIF, quien sostiene que la Dirección General de Función Pública "decidió cambiar los criterios de cese" y optó por aplicar de manera indebida el contenido de una sentencia previamente suscitada por el propio CSIF.

La clave, sostiene Pérez Mirón, reside en la confusión entre "plaza" (que es lo que se gana en una OPE) y "puesto" (que es lo que se ocupa en un concurso de traslados). La Sala de lo Social del Tribunal Superior estipula que, en la demanda interpuesta por CSIF, "los puestos a adjudicar (...) son los que se encuentren vacantes en el momento en que se realiza la oferta de puestos a los candidatos que hayan superado el procedimiento selectivo, y no otros". Añade que el hecho de que un puesto fuese creado con posterioridad a la aprobación de la citada oferta de empleo público no obsta para que deba ser ofrecido a los ganadores de la OPE. Y concluye que "quien debería haber sido cesado no es el ahora recurrente", sino otro trabajador que ocupaba de manera temporal ese puesto de creación posterior "por ser su contrato más reciente".

El presidente de CSIF en Asturias, Sergio Fernández-Peña, alerta de que "son muchos" los procesos de estabilización de interinos de larga duración que se están ejecutando en Asturias, lo que provoca que también sean "muchas las indemnizaciones a pagar por haber cesado al trabajador que no tocaba".