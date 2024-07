La sidra sin alcohol, "más ligera y tierna"

Es verano y las fiestas de prao están en plena ebullición. Desde hace semanas, la región disfruta de verbenas por toda su geografía, en la que no faltan la música, las comidas habituales de estas celebraciones ni su producto estrella: la sidra. Sin embargo, no todas las personas pueden o quieren consumir alcohol, por lo que ven limitadas sus opciones ante la poca oferta existente de esta bebida. Hasta hoy. Y es que la popular empresa Trabanco ha presentado su primera sidra natural sin alcohol, la cual tiene el objetivo de ser una alternativa sin perder la esencia sidrera.

"No es algo que hayamos inventado en Trabanco, otros llagares llevaban años haciendo sidra sin alcohol, pero queríamos seguir mejorando el producto para que la evaporación del alcohol se hiciera a la temperatura adecuada". Yolanda Trabanco explica la razón por la que la empresa se adentró en la elaboración de una sidra que cuenta con una graduación de 0,5 grados de alcohol, muy alejada de los 6 que posee una sidra natural. En concreto, para alcanzar la ingesta de alcohol de una botella corriente, habría que consumir doce de la sin alcohol de Trabanco. Sin embargo, la pérdida del alcohol no afecta al sabor especial de la sidra.

"La única diferencia es que es más ligera, más tierna y tiene un punto más de acidez", apunta Trabanco sobre una sidra de la que se elimina el alcohol por un medio físico de calentamiento para evaporarlo, mediante bajas temperaturas y de forma muy lenta, conservando sus propiedades. Como destacan desde la compañía, esta sidra sin alcohol contiene aromas "que recuerdan a frutos secos tostados, afrutada, fresca y regusto cítrico".

La nueva sidra, en la que la empresa ha estado trabajando los últimos años, ha tenido una gran acogida entre los que han tenido la oportunidad de ser los primeros en catarla. "Mucha gente no ha notado la diferencia", asegura Trabanco, que explica que la sidra ha sido sometida a catas a ciegas sin que haya habido pegas a su sabor. "Cuando se prueba sin el prejuicio, la gente aprueba con nota", asegura.

La decisión de acometer este camino, señala Trabanco, es por dar opción a las personas que no pueden o no quieren consumir alcohol, ya sea por recomendación médica o voluntad propia, pero que quieran seguir disfrutando del sabor de la bebida más popular de Asturias. En ese sentido, explica que ven "una demanda creciente" pese a que "hay mucho escéptico". "El amor que los asturianos tienen hacia su producto patrio provoca que en cuanto se hace un cambio al producto original, la gente lo siente como un hachazo al corazón", apunta Trabanco, quien aún así ve una oportunidad de oro para que quienes dejasen consumir sidra por el alcohol "puedan volver al chigre, con los amigos, y disfrutar de aquello que da la sidra y que no tienen otras bebidas: el momento de hermandad y compartir el vaso".

Natural y folixera. Ese es el lema de esta nueva sidra sin alcohol, que ha llegado para ser "la alternativa sidrera si tienes que ser formal". En ese sentido, Trabanco hace referencia al público de más de cincuenta años, para quienes va "este homenaje". Una sidra que mantiene la idea de cuidarse "aunque uno sea folixeru de toda la vida". Si algo tenemos en Asturias es a nuestra gente mayor bailando hasta última hora y tomando un culín siempre que pueda", afirma Trabanco, que añade que "es una ocasión para homenajearles porque representan la forma de vivir y entender la vida".

Suscríbete para seguir leyendo