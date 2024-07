Vox carga contra Sánchez por el déficit de gasto

El rechazo al techo de gasto en el Congreso es, directamente, responsabilidad del PSOE y de su "falta de mayoría parlamentaria" y no de la oposición. Eso dijo ayer el diputado de Vox en la Junta Gonzalo Centeno. "No fue responsabilidad ni de Vox ni de ninguna otra fuerza política. Fue del propio presidente del Gobierno que no se atrevió ni siquiera a intentar sacar la ley de presupuestos adelante ante la inminente convocatoria de elecciones en Cataluña", remató.