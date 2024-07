Los alumnos de Ingeniería podrán simultanear el final del grado con el inicio de un máster

La Universidad de Oviedo celebró ayer su último Consejo de Gobierno antes de dar por finalizado el curso académico, que comprende desde septiembre de un año hasta agosto del siguiente, y como reza la expresión, "no por ser el último fue menos importante", ya que se aprobaron numerosas iniciativas de gran repercusión para el estudiantado universitario en la región. Entre las principales propuestas que recibieron luz verde se encuentra la puesta en marcha de los Programas Académicos de Recorridos Sucesivos (PARS), que posibilitan cursar un grado y un máster universitario de forma simultánea siempre y cuando ambas formaciones pertenezcan a la rama de las ingenierías.

Además, el alumno debe haber superado al menos la mitad de los créditos del último curso. "Con esta nueva vía los estudiantes matriculados en un PARS podrán hacerlo también en el máster a pesar de que no hayan finalizado el trabajo de fin de grado y una o varias asignaturas, aunque en cualquier caso no pueden representar de forma conjunta más de 30 créditos, es decir, medio curso", expuso ayer Juan Manuel Marchante, vicerrector de Estudios y Docencia. La intención de la Universidad es poner en marcha esta medida lo antes posible, por lo que se iniciará a partir del próximo curso académico, el 2024-2025.

Para el siguiente año escolar también ha sido aprobada la convocatoria de ayudas para la preparación, asesoría y redacción de propuestas en el marco del Programa Europeo de Investigación e Innovación Horizonte Europa. "El valor total de la ayuda, la última de las convocatoria que promueve el Plan Propio de Investigación de la Universidad de Oviedo, asciende hasta los 40.000 euros y podrán acceder a ella aquellos proyectos en los que la participación de la Universidad ascienda, al menos, hasta los 100.000 euros", indicó Irene Díaz, vicerrectora de Investigación. Asimismo, "cada una de las ayudas no puede superar la cuantía de 5.000 euros", añadió Díaz.

Reafirmando su apuesta por la investigación, la Universidad de Oviedo, "ha hecho un importante esfuerzo y dotará con la beca Ramón y Cajal a un total de siete doctorandos, una cifra de relevancia si se tiene en cuenta la referencia del año anterior, con un total de tres", explicó Díaz. La decisión de ampliar el número de doctorandos responde al "gran interés que ha suscitado el incorporarse a la Universidad de Oviedo", apuntó la vicerrectora de Investigación. A ello hay que sumar, además, las 15 ayudas que se otorgarán para la incorporación de doctorandos con un contrato de investigación.

Durante el siguiente curso la Universidad de Oviedo también seguirá investigando en el proyecto "Threats Identification by Collaborative vehicles for Human lifesaving against Explosives UE-23-TICHE-10112148", más conocido como "proyecto TICHE". Una investigación que ha causado gran controversia puesto que además de estar financiada con fondos europeos, en la misma participa una empresa griega que a su vez ha sido adquirida por una compañía que forma parte de la industria militar actualmente relacionada con el Gobierno de Israel.

La polémica, azuzada por la plataforma estudiantil Uniovi por Palestina, se saldó ayer con contundencia por parte de Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo. "TICHE no es un proyecto militar ni de defensa", indicó Villaverde, "sino de detección de explosivos, cuyo fin es de ayuda humanitaria para salvar vidas", prosiguió. No obstante, la Universidad encargó un informe al Comité de Ética a fin de valorar la situación así como las posibles actuaciones que pudiesen derivar de ello.

Una vez realizadas las investigaciones y evaluaciones pertinentes y las "sesiones donde comparecieron todos: las plataformas de protesta, expertos, el grupo de investigación y en definitiva, todo aquel que quiso participar, el Comité de Ética estimó que ante esas dudas (que suscitaba la presencia de una empresa griega adquirida por una compañía vinculada al gobierno israelí), la solución pasaba por restringir el acceso al conocimiento que resulte del trabajo de investigación", relató Villaverde. Y fue más allá: "En el Consejo de Gobierno hemos sido todavía más exigentes, decidiendo no autorizar bajo ninguna circunstancia el acceso a ese conocimiento por parte de esa empresa", zanjó el rector de la Universidad de Oviedo.

Además, el ya mentado informe, cuyas actuaciones fueron aprobadas ayer por el Consejo de Gobierno, señala que no existe "contradicción ética" puesto que "por la naturaleza de la tecnología desarrollada, no es posible emplearla para dañar a personas o bienes materiales o inmuebles, se considera adecuado adoptar las medidas oportunas para garantizar que su transferencia sea acorde con las manifestaciones y el posicionamiento de la Universidad de Oviedo respecto al conflicto palestino u otro posible conflicto bélico". Así las cosas el proyecto seguirá adelante pero con la condición de no autorizar la transferencia de conocimiento y resultados del proyecto, sobre el que la Universidad de Oviedo tiene propiedad exclusiva, a la empresa Intracom Defense.

María Ángeles Gil Álvarez, profesora emérita El nombramiento de la estadística María Ángeles Gil Álvarez (Valladolid, 1953) como profesora emérita fue aprobado ayer por el Consejo de Gobierno de la Universidad. Gil pertenece al departamento de Estadística e Investigación Operativa y Didáctica de la Matemática y el reconocimiento responde, entre otros méritos, a la buena puntuación con que la evalúan sus alumnos. "La valoración de Gil Álvarez es de 115 puntos, superando ampliamente el umbral de los 80 establecido", indicó Pedro Alonso, vicerrector de Profesorado.

