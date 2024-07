"Monasterios de Asturias" conquista los kioscos: "Es una iniciativa fabulosa"

Esta información ha sido elaborada por: Oriol López (Oviedo), Nicolás Martínez (Gijón), Myriam Mancisidor (Avilés), Lucía Rodríguez (Siero), David Orihuela (Langreo), Julia Quince (Ribadesella) y Tania Cascudo (Tapia/Navelgas)

Éxito total en la primera entrega de la colección "Monasterios de Asturias" de LA NUEVA ESPAÑA, que tuvo un enorme recibimiento ayer en los kioscos de todos los puntos de la región. Este sábado se puso a la venta "Cornellana, el arcón milenario", dedicado en exclusiva al cenobio salense, justo cuando acaban de cumplirse mil años de su fundación.

Hoy, domingo, este ejemplar seguirá a la venta en los establecimientos junto con el periódico del día, por 5,95 euros. La colección la forman cinco libros, que se venderán durante los siguientes cinco fines de semana, siendo este el primero de ellos, y cuenta con el patrocinio de la Consejería de Cultura del Principado y los ayuntamientos de Oviedo, Salas y Villaviciosa. La edición de libros, realizados por el periodista Marcos Palicio y el fotoperiodista Julian Rus, cuenta con el respaldo de Caja Rural. "Es una iniciativa fabulosa", afirmó en Oviedo la ovetense María José López Llaneza sobre el coleccionable de LA NUEVA ESPAÑA, con el primero de los volúmenes en la mano, indicando que ya tiene conocimiento de que "son muchas las personas que tienen los cinco tomos reservados". "Después de leerlos podremos hacer la ruta de los monasterios, ir a Cornellana, San Antolín de Bedón o Corias", recalcó López, a la que le "encanta" la historia.

También José Ángel Álvarez Pérez adquirió el primero de los volúmenes del coleccionable en el kiosco Mas de la calle Cervantes de la capital ovetense. "Nos permiten conocer la historia de Asturias. Hoy empezaré a leerlo", indicó, tras elogiar el proyecto editorial de este periódico. Belén Iglesias, empleada de la librería San Francisco de la plaza del Fresno, resaltó el interés de los lectores por la colección: "Tengo reservas para los cinco volúmenes". La respuesta llevó a agotar la primera entrega del coleccionable en algunos kioscos ovetenses.

En Gijón, a su vez, también despertó especial interés la primera entrega de la colección "Monasterios de Asturias" de LA NUEVA ESPAÑA. Javier Rodríguez García, vecino del barrio del Carmen, señaló que "es una buena propuesta cultural que seguro que servirá para dar a conocer el patrimonio histórico de nuestra región. De esta forma podremos ver sitios que quizá antes no teníamos en cuenta", agregó.

En esa misma línea se pronunció Laura Carballo Pazos, una adolescente de 16 años de Olloniego, en el kiosco El Muelle que regenta Ignacio González Villa. "Los jóvenes estamos interesados en todo lo que sea conocer y aprender. Este primer libro es muy útil porque trae fotos preciosas, tiene un formato bonito y viene todo muy bien detallado. Además, cuenta con una letra grande que facilita la lectura", desarrolló Carballo, mientras que González apuntó que "es una gran iniciativa". Michel Zapico vendió ayer, nada más de abrir su kiosco en Avilés, cuatro ejemplares de "Monasterios de Asturias": "La acogida de este coleccionable es sorprendente, muy buena", dijo.

Sin tiempo a más conversación, una clienta, Carmen de la Campa, avilesina, que solicitó también el libro, lo analizó. "Me gusta por varias cosas. Por un lado, porque no es una colección en fascículos, que en ocasiones se eterniza. También porque está muy bien asesorada por profesionales y porque son monográficos muy cómodos de leer ahora en verano. Ya hice la colección ‘El legado del arte rupestre asturiano’ y me gustó mucho", sentenció la lectora.

José Antonio García también se acercó ayer al kiosco de Zapico en Sabugo a por la edición de Avilés de LA NUEVA ESPAÑA y analizó el libro, que hoy sigue a la venta con el diario por 5,95 euros.

En el concejo de Siero también hubo expectación por el lanzamiento de esta edición.

"Esta nueva colección de ‘Monasterios de Asturias’ es un imprescindible para todos aquellos a los que les apasione, ya no solo la arquitectura religiosa, sino la historia de nuestra región, que, en muchas ocasiones, va ligada íntimamente a este tipo de construcciones. Es una gran oportunidad, además, para conocer estos edificios, tan emblemáticos y representativos, que a la vez son tan desconocidos para muchos, tanto turistas como asturianos", decía Paz Rodil, propietaria de la Librería Porrón de La Fresneda (Siero)

Victoria y Adrián, el matrimonio García, regentan desde Semana Santa el kiosco que está junto a la iglesia de Sama de Langreo y este sábado estaban sorprendidos por la gran acogida del coleccionable "Monasterios de Asturias" de LA NUEVA ESPAÑA, que arrancó con el volumen. Victoria García asegura que "los clientes lo piden, ni siquiera es necesario ofrecerlo, incluso algún cliente lo había reservado con anterioridad". La quiosquera entiende la demanda porque "el libro está muy bien, y no solo el contenido, sino que está muy bien hecho, es algo que han destacado también los clientes, la calidad de los materiales".

"Una buena acogida". Así calificó, por su parte, Marisa González, las primeras horas de venta del libro "Monasterios de Asturias" que vivió en primera persona. La quiosquera de Ribadesella aseguró que desde su anuncio en LA NUEVA ESPAÑA ya había media docena de personas que lo habían reservado con antelación para no quedarse sin el coleccionable.

Los libros, que constan de cinco tomos, uno por fin de semana, constituyen "una iniciativa interesante" a ojos de Marisa González: "Este tipo de propuestas están muy bien. En este caso es un libro muy específico, hay quien lo compra porque le interesa el tema y quien lo hace porque es coleccionista. Pero siempre funciona", señala.

Víctor Miño, responsable del estanco Queipo en Navelgas, aplaudió la iniciativa editorial del periódico y considera que va a aumentar las ventas del periódico. Además, percibió curiosidad por parte de los asiduos del periódico, que se dieron prisa para reservar los primeros ejemplares. "La colección tiene muy buena pinta y encima salen los monasterios de aquí cerca como Obona o Cornellana. Eso siempre tiene tirón porque cuando sale una noticia de la zona el periódico se vende más", opinó, encantado con la iniciativa.

En Tapia, el coleccionable de los monasterios, también tuvo muy buena acogida en los puntos de venta del concejo. Daba cuenta de ello el tapiego José Emilio Reiriz, que observaba la publicación en el bar La Terraza y acompañado de Bruno Méndez. Reiriz, uno de los promotores en Tapia del proyecto "Asturias, Capital Mundial de la Poesía", alabó la calidad del libro y anima al periódico a seguir divulgando la riqueza monumental de Asturias "que es mucha". Además, se anima a proponer una investigación sobre los palacios que salpican la región y que en Tapia gozan de buenos exponentes.