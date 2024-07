El sistema de prevención que planea exigir el Principado para que se puedan instalar en Asturias los parques de baterías

Máxima prevención. El Gobierno regional trabaja a toda máquina para elaborar la normativa que permita la instalación de parques de baterías en la región, ante los numerosos proyectos en marcha y el rechazo vecinal que han levantado en varios concejos de la región. Y una de las medidas que está previsto incluir en el documento base (elaborado en estrecha colaboración entre las consejerías de Ordenación del Territorio y Urbanismo que dirige Ovidio Zapico y Transición Ecológica e Industria, de Nieves Roqueñí) es la obligación de que cada uno de los parques, que deberán estar al menos a un kilómetro de zonas habitadas, disponga de medidas correctoras para el riesgo de incendios en los lugares donde estén asentados.

Zapico anunció hace dos días la convocatoria de una reunión "urgente y monográfica" de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) para el próximo miércoles 31 de julio con el objetivo de definir el marco regulatorio de los parques de baterías, que están generando controversia en numerosas zonas de la región, hasta el punto de que algunas de las firmas solicitantes han renunciado ya a sus proyectos. Con el propósito de que la regulación establezca limitaciones con las que "proteger de manera efectiva a la ciudadanía del medio rural", el consejero de Ordenación del Territorio desveló también que aboga por la creación de una empresa pública de energía que se encargue del desarrollo de estas instalaciones alegando que así se "garantizaría un precio justo de la energía y se evitaría la especulación" en aquellas zonas donde existe intención de llevar a cabo el proyecto.

Actualmente, hay más de una treintena de solicitudes para construir instalaciones de diferentes tamaños en el Principado, pudiendo cada uno de los candidatos optar por implantar desde uno hasta 200 contenedores que estarían repartidos prácticamente por toda la geografía del Principado. En concreto, estarían localizados en los concejos de Salas, Salime, Siero (4 parques), Llanera (3), Mieres, Cangas de Onís, Oviedo (8), Avilés (2), Corvera, Lena, Colunga, Soto Ribera, Regueras, Gijón (2), Candamo (3), Gozón (2) y Villaviciosa.

La zona en la que se proyecta el parque de baterías de Casazorrina (Salas). / Ángela Rodríguez

Críticas de Vox

Las pretensiones del Principado encontraron ayer respuesta desde Vox. El diputado autonómico Javier Jové alegó que la sugerencia de Zapico de la creación de un ente público para gestionar la instalación de baterías no solo no solucionaría la problemática, sino que crearía una nueva. "La polémica sobre la ubicación de las baterías en el ámbito rural, para que unos pocos peguen pelotazos con los Fondos Europeos destinados a la supuesta transición energética, no puede servir de excusa para que ahora nos quieran meter de rondón un pufo más con otra empresa pública deficitaria para que el camarada Zapico coloque a los suyos", afirma Jové. Y destacó que "son muchos los ejemplos de empresas públicas del Principado que son un auténtico fiasco como Sedes o Sogepsa o empresas fantasma como Zalia".

Por ello, desde Vox no se sorprenden con la propuesta del titular de Urbanismo. "Este tipo de posicionamiento era de esperar, al fin y al cabo ‘la cabra tira al monte’ y el comunista, a los dinosaurios públicos. Lamentablemente Asturias lleva décadas padeciendo los resultados de esa política de mastodontes públicos e ineficientes que ha creado una cultura de lo público que ha minado el espíritu emprendedor y la asunción de riesgos", aseveró Javier Jové. Y añadió que lo que el Principado necesita es más emprendedores y "empresarios dispuestos a arriesgar su dinero" y menos "políticos despilfarrando el dinero de los asturianos sin asumir ningún riesgo".

"Una sociedad no prospera a base de empresas públicas, lo que aporta dinamismo y bienestar a los ciudadanos es aquella que se basa en miles de empresas innovando y compitiendo en entornos de libre mercado", apuntó Jové.

La próxima semana será clave para la elaboración de la normativa. En la reunión de la Cuota convocada por Zapico participarán muchos de los actores afectados por la instalación de los parques de baterías, llamados a convertirse en un sector en crecimiento en la región y que, por el momento, ofrecen luces y sombras a tenor de la opinión vecinal.

La plataforma contra los parques de baterías exige la dimisión de Nieves Roqueñí M. C. Preocupados y con más fuerza para movilizarse. Así está la Plataforma Asturiana Stop Parques de Baterías después de la reunión del jueves de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (Cuota). "La falta de acuerdo de la Consejería de Industria que dirige Nieves Roqueñí y la Consejería de Ordenación del Territorio de Ovidio Zapico y por lo que se aplazó la información pública prevista de la instrucción administrativa de ubicación del los parques de baterías, nos alerta y nos hace movilizarnos con más contundencia que nunca contra la programada invasión de los parques de baterías en Asturias", afirma el colectivo. Y manifiesta que esto les ha hecho darse cuenta de "hasta qué punto los habitantes del medio rural asturiano tenemos en contra a la Consejería de Industria". La Plataforma culpa directamente a la titular de Industria del problema. La acusan de posicionarse "sólo a favor de las empresas" olvidándose de del medio rural, de su seguridad, de su vida y de su futuro. "Roqueñí trataba de que la Consejería de Ordenación de territorio aceptase poner los parques en cualquier Suelo No Urbanizable de interés, lo que supone que se podría poner en cualquier sitio del medio rural, excepto en suelo urbanizable, o sea sólo se salvarían de la invasión BESS en el medio rural, los núcleos habitados y sus terrenos aledaños urbanizables. El resto del medio rural estaría todo disponible para el apetito voraz de las empresas del negocio de los almacenamientos energéticos", explican exigiendo la inmediata dimisión de la consejera Nieves Roqueñí. "Rechazamos el comportamiento de la Consejería de Industria por la falta de humanidad y respeto a los habitantes del campo asturiano y todo el medio rural de Asturias", concluyen.

