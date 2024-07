"Venezuela pudo ser una potencia, pero la destrozaron y ahora es un bonito país triste"

El periodista, escritor y analista político Rafael del Naranco (Gijón, 1946) habla con conocimiento de causa sobre Venezuela, país al que se trasladó a los 30 años, después de trabajar en varios periódicos de Valladolid y Valencia. En la isla de Margarita fundó varios medios y, tras seis años, se mudó a Caracas, donde dirigió la Cadena Capriles, la revista «Élite» y el periódico «El Mundo». Residente en Valencia, ha pasado unos días en Asturias para disfrutar del verano. Ve complicado que la oposición arrebate el domingo el poder a Nicolás Maduro.

–¿Cómo era la situación de Venezuela cuando llegó al país?

–En aquel momento la situación era muy buena. Mi mujer tenía unos tíos que vivían allí y nos hablaban maravillas del país. Y como en España la situación que se vivía era de represión, decidimos marcharnos. Pero, poco después, la situación cambió por completo.

–¿Era fácil trabajar?

–Yo nunca hice negocios, siempre dirigí dignamente los medios de comunicación donde estuve y fui muy consciente de la labor que tiene que tener un periodista. Nadie puede decir nada malo de mí. Aún soy muy respetado.

–¿Cómo define Venezuela?

–Como un país para querer. Tiene todas las riquezas del mundo: petróleo, grandes ríos, oro, diamantes... Venezuela podía haber sido una potencia en todo si hubiera querido. Pero la destrozaron y ahora es un hermoso triste país.

–¿Y qué ocurrió?

–Las ideas izquierdistas. Se premiaba más la fidelidad al régimen que la capacidad de la persona para ocupar un cargo. Por ejemplo, en la industria petrolera quitaron a todos los gerentes y pusieron en su lugar a personas que no tenían experiencia alguna. De las cinco refinerías principales que hay en Venezuela, ninguna está operativa a día de hoy.

–Sin embargo, usted mantuvo una relación muy cercana con el líder izquierdista Hugo Chávez...

–Yo le ayudé a ser presidente. Tenía puestas muchas esperanzas en él porque al principio tenía grandes sueños y ese carácter fuerte que tienen los grandes líderes. Pero se volvió medio chiflado. Me llevó de la ilusión al desengaño.

–¿Qué fue lo que lo desengañó?

–Que se pusiese en manos de Fidel Castro y de la izquierda latinoamericana. Al principio, Chávez venía a verme a mi despacho del periódico casi todas las tardes para que le aconsejase sobre lo que debía hacer. Pero él quiso ir a Cuba a conocer a Fidel Castro. Y yo, tontamente, le compré el pasaje para que fuese a encontrarse con él. Echaron a perder un país que era riquísimo.

–¿Cómo valora los años de gobierno de Chávez?

–Los primeros años fueron buenos. Le aconsejé todo lo que pude. Pero el poder corrompe. Yo siempre le decía: «Hugo, tú no tienes que inventar nada, todo está inventado. Tenemos riquezas, los campos producen, hay petróleo, hay oro. No inventes nada». Pero él no me escuchó y trajo a cientos de cubanos para dirigir las fábricas cuando ellos no tenían ni idea de cómo se hacía. Eso fue un desastre.

–¿Ha desaparecido el chavismo en Venezuela?

–No. La figura de Chávez es casi como la de un dios.

–Ahora el presidente es Nicolás Maduro...

–Sí, que es casi igual que Chávez. Maduro no era más que un chófer de Chávez que no sabe leer ni escribir. No tiene estudios ni tiene nada. Solo dice chorradas en discursos populistas.

–¿Cómo pudo alguien así llegar a ser presidente de un país?

–Cuando Chávez murió, aunque yo afirmo que lo mataron al enviarlo a curar su enfermedad a Cuba porque era lo mismo que mandarlo a morir, fue Fidel Castro quien quiso que Maduro se pusiese al frente del país. Lo que mejor resume cómo es Maduro es una frase que dice el propio presidente: que le habla Chávez a través de un pájaro que se le posa en el hombro.

–¿Cómo está Venezuela hoy?

–La situación en Venezuela es muy, muy mala. Es una dictadura miserable con el canalla de Maduro al frente. Es una situación desastrosa. Hay miles de ranchos (chabolas) en Caracas, y eso que Chávez me decía, «Rafael tú no te preocupes porque no va a quedar ni un solo rancho». Y ahora cada vez hay más.

–¿Cómo vive un venezolano en el país a día de hoy?

–Horrorosamente mal. La situación que atraviesan es terrible. Han pasado años de mucha escasez donde las estanterías en los supermercados y las farmacias estaban vacías. Ahora hay menos, pero todavía se nota. Un venezolano medio sobrevive a duras penas entre apagones, falta de recursos y escasez de artículos de primera necesidad. Nosotros, desde Valencia, mandamos medicamentos a personas conocidas en Venezuela porque a veces deben elegir entre comprar la medicina o comer. Y esas personas son periodistas, profesores, etcétera. Lo que antes era clase media.

–Mañana habrá elecciones presidenciales en el país. ¿Puede haber un cambio?

–Va a ser muy difícil sacar a Maduro del gobierno porque cientos de miles de venezolanos han tenido que huir del país y porque los militares están todos comprados. Por eso, aunque el gobierno de Maduro está apretado, es difícil que la oposición gane las elecciones. De una forma u otra el gobierno siempre va a hacer trampas.

–¿Cómo hacen trampas?

–El gobierno puede alterar perfectamente el número de votos. Al ser enviados electrónicamente desde los centros de votación hasta lo que ellos llaman sala situacional, que está en el Palacio de Miraflores, es imposible que se sepa cuántos votos reales hay. Da igual que los venezolanos tengan un ticket con lo que han votado. El gobierno es quien recibe y cuenta los votos. Pueden hacer lo que quieran. Incluso pueden ir un paso más allá e inhabilitar a los opositores, como ya hicieron con María Corina.

–¿Cuál es el futuro que le espera entonces a los venezolanos?

–Tienen por delante un futuro muy complicado. Mientras que el pueblo solo va a tener hambre y miseria, los militares van a seguir viviendo como hasta ahora, es decir, muy bien.

–¿Y los medios de comunicación no dicen nada al respecto?

–En Venezuela ha desaparecido lo más extraordinario del mundo: la libertad. Solo quedan dos periódicos: «El Universal», que es donde yo publico una crónica todos los domingos y de la que no modifican ni una coma, y «Últimas Noticias», que era el periódico del pueblo, pero que ahora lo controla el gobierno. Es muy triste esta situación. O eres chavista o no publicas porque a los periodistas que eran críticos con el gobierno les cortaron el suministro de papel. Por eso los que pudieron se fueron del país

–Entonces, ¿se censuran los medios de comunicación de la oposición cerrando los periódicos?

–Hay muchas maneras de censurar, no solamente cerrando el periódico. A los que eran críticos les cortaron el suministro de papel. Y la mayoría de periodistas, los que pudieron, se fueron del país.

–¿En qué año salió de Venezuela?

–En 2012, cuando la situación en Venezuela era tan mala que había hecho el país inhabitable. Mi mujer y yo tuvimos suerte y pudimos salir bien gracias a mi situación y al respeto que se me tenía.

–Después de tantos años lejos de Venezuela, ¿la echa de menos?

–Sí, por supuesto. Si el país hubiera seguido como estaba cuando llegamos nosotros no habríamos venido de forma definitiva a España. Éramos felices en Venezuela. Es un país precioso que tiene todo lo que se puede desear, pero ahora mismo Venezuela no es un país para vivir.

