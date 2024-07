Asturias vacaciona con turistas de todo el globo

Esta información ha sido elaborada por: Elena San Emeterio y Oriol López (Oviedo), Aitana Pinilla (Gijón) y Pelayo Méndez (Avilés)

Un año más crece el gusto por Asturias y, con ello, aumentan los extranjeros que eligen el Principado para disfrutar de sus vacaciones. Los principales destinos turísticos avanzan hacia el cien por cien de ocupación, y el coste medio de una semana de alojamiento supera el salario mínimo interprofesional (1.134 euros).

Prueba de ello es que, durante la primera quincena del mes, un total de 314 personas provenientes de otros países solicitaron información en la Oficina de Turismo de Avilés: 74 franceses, 47 italianos, 27 alemanes... Entre ellos figura Nels Grimbergen, un turista procedente de los Países Bajos que ha viajado a Avilés acompañado de su esposa y su hijo. "Un amigo que vive aquí nos ha invitado. Lleva mucho tiempo recomendándonos visitar esta zona y, finalmente, hemos decidido venir", apunta. "Afortunadamente, no tuvimos que andar buscando alojamiento, nos quedamos en la casa de mi amigo, pero nos comentaron que la demanda era muy alta", explica el holandés. "Avilés nos ha sorprendido. Mi lugar favorito es la plaza del Ayuntamiento. Me gusta mucho el concepto de los bares que tienen terraza en su exterior. Me encanta esta zona", añade.

Tan variados como los países de procedencia de los turistas son los destinos asturianos que estos seleccionan para relajarse y aprovechar el merecido descanso estival. ¿Los motivos? Sus paisajes, gastronomía y cultura. Gijón es la viva imagen de ello. Si bien es cierto que la ciudad ha experimentado un ligero descenso en las cifras de visitantes extranjeros respecto al año pasado, muchos son los que siguen eligiéndola como destino.

"Estuvimos en Cangas de Onís hace unos días y oímos hablar todos los idiomas"

"Es nuestra primera vez aquí, queríamos hacer nuestro primer viaje como pareja fuera de nuestro país y sus padres nos aconsejaron España. Ellos ya habían venido dos veces y les gusta mucho", relata Natali Naveas mientras pasea por el centro de la ciudad acompañada de su novio, Aníbal López. La pareja llegó hace dos días desde Chile "con ganas de conocer Gijón y de probar la fabada y la sidra". Otro factor que inclinó la balanza a favor de la región fue él orográfico: "Nos gustan mucho la playa y la montaña, por lo que nos decantamos por Gijón", indicó Naveas. Entre los principales planes de la pareja está "quedarnos una semana por aquí para disfrutar de la playa de San Lorenzo y luego hacer alguna ruta de senderismo", explica López. Esperan aprovechar especialmente el arenal gijonés: "En nuestro país no podemos ir a la playa, porque ahora allí es invierno y no hace mucho sol, aunque aquí estos días tampoco", lamenta el joven. No obstante, como al mal tiempo, buena cara, las nubes les ofrecen una ocasión estupenda para degustar las maravillas de la gastronomía asturiana. "Nos habían dicho que aquí se comía muy bien, así que ayer fuimos a un restaurante y probamos el cachopo y los chorizos con sidra. Nos encantaron", señala Naveas, quien ríe al escuchar la confesión de su pareja: "Comimos mucho, mucho".

Respecto al hospedaje, la pareja ha optado por "un apartamento que tiene una habitación, cocina y baño" puesto que "para nosotros está perfecto" y "nos salió bien de precio, porque estuvimos buscando hoteles pero son muy caros", apunta la joven chilena. Por todo ello, Natali Naveas se muestra muy contenta con la elección de Gijón: "Nos está gustando mucho, la gente es muy simpática y amable. Además, es una ciudad donde hay muchas cosas que hacer. Nos han aconsejado no perdernos los conciertos y espectáculos que hay estos días". Y apostilla: "No nos queremos ir, estamos encantados de estar aquí".

Por otra parte, en Oviedo, paseando por la plaza de la Catedral, estaba ayer la familia Sánchez Guiteras. Son belgas y vienen todos los años a la región por las raíces asturianas que tienen las hermanas María José y Anabel Sánchez: sus padres emigraron al país en los años 60. Por la rama Guiteras está Alexis, marido de Anabel, con la misma historia pero con padres catalanes, y sus sobrinos Joyce Guiteras y Jason Niset. "Volvemos cada año porque nos llama Asturias, es lo nuestro", explica el grupo. Las hermanas Sánchez recuerdan que venían de pequeñas todos los veranos y pasaban un mes de vacaciones. Sus padres eran de Suares, en Bimenes. Fallecieron hace años y están enterrados allí, así que ellas vienen en verano y también a visitarlos por el día de Todos los Santos.

En Asturias, la familia se encuentra "en la gloria" porque se está "muy bien" y el Principado tiene "otra calidad de vida". "Al menos en verano, que es cuando solemos venir", puntualizan, una época del año que les parece "fantástica". Ayer por la tarde, el día estaba un poco nublado y el tiempo en Asturias es una cuestión recurrente que siempre explican a su gente en Bélgica: "Aquí el sol no está garantizado como en el sur, pero qué paisajes tenemos". El grupo se queda estos días en Gijón, en la casa que les dejaron los padres de María José y Anabel cerca de La Camocha. "Estuvimos en Cangas de Onís hace unos días y oímos hablar todos los idiomas", contestan a la pregunta sobre cómo ven el turismo en Asturias. Son de la opinión de que los visitantes dan "vida" y lamentan haber visto alguna que otra pintada que indica "fuera turismo".

