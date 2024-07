La tercera tragedia en un mes que impacta a Cudillero: "Estamos rotos de dolor"

La tragedia se ceba con el concejo de Cudillero. Un niño de diez años y su padre, de 45, fallecieron tras un aparatoso accidente de tractor en Arrojas, aldea de la parroquia de San Juan de Piñera (Cudillero). El incidente, que ha dejado en shock al pequeño pueblo, de apenas una decena de habitantes, tuvo lugar en la noche de este jueves y los vecinos todavía no se explican lo sucedido.

Por causas que se investigan, el padre, un ganadero con experiencia, perdió el control del tractor, que desde la vivienda familiar se precipitó cuesta abajo en una inclinada ladera. En el vehículo iban el padre y el hijo. El primero de ellos salió despedido e impactó contra el suelo, pero el segundo siguió en el tractor, que acabó invadiendo una pequeña carretera y estrellándose contra un hórreo con el pequeño dentro, que según las primeras pesquisas murió en el acto a consecuencia del golpe. Los sanitarios pudieron atender al padre, que fue trasladado al Hospital Central Universitario de Asturias (HUCA), en Oviedo. Los médicos intentaron salvar su vida, pero a consecuencia de las graves heridas murió horas después.

Este doble fallecimiento ha impactado al concejo de Cudillero, que además vive otra desgracia casi sin tiempo para digerir la muerte de un joven de 17 años en la Concha de Artedo, pocas horas antes del choque de tractor. En el último mes el municipio ha vivido tres sucesos que han costado cuatro vidas, ya que estos dos accidentes se suman al que tuvo un joven de 28 año, que en la madrugada del 30 de junio, cuando iba de copiloto junto a un amigo, perdió la vida en la carretera N-632 tras un fuerte choque contra el talud de la carreta.

Nadie en la pequeña aldea de Arrojas, un sitio pequeño donde todo el mundo se conoce, esperaba ayer despertarse con la fatal noticia. Algunos vecinos cuya casa está cerca del lugar de los hechos reconocían haber escuchado el golpe del tractor contra el hórreo, pero lo achacaron a los festejos de Santa Ana, que se celebraron el viernes en el concejo. "Pensábamos que podrían ser voladores o cohetes gordos, nunca lo que finalmente ha sido", señalaban durante el mediodía de ayer varios vecinos. Muchos de ellos no se explicaban lo que había podido pasar porque, según contaban, el padre era un "experto conductor" y llevaba gran parte de su vida dedicada a los tractores y al mundo de la ganadería. "Seguramente tuvo un pequeño despiste aparcando y, con el peso del remolque y la empinada ladera de que tiene debajo de su casa, no pudo hacer nada para frenar la caída", comentaban. Nadie se quería creer lo ocurrido. "Es una desgracia, una auténtica desgracia. Cuando nos enteramos a primera hora de la mañana no nos lo podíamos creer. Todo el pueblo está hundido, era una familia muy querida", afirmaban.

La familia era muy conocida en el pueblo, que tan solo tiene 14 viviendas. Arrojas está a menos de cinco kilómetros de la capital del concejo, Cudillero, y allí todo el mundo se conoce, por eso la noticia cayó como un jarro de agua fría. El padre estaba separado y era el que residía en la localidad, mientras que el hijo repartía sus días entre el lugar de su fallecimiento y Oviñana, donde reside su madre y su hermana.

El remolque, tras el impacto contra el hórreo. / N. M.

El accidente sucedió muy rápido, entre las once y las doce de noche. Padre e hijo regresaron por la noche en tractor de un pueblo colindante, donde como cada año se celebraban las fiestas de Santa Ana. El padre era muy activo en los festejos, ayudando en la organización e incluso participando en la procesión, llevando sobre sus hombres a la virgen. Al llegar a casa, y por causas que todavía se desconocen, el tractor, que llevaba un remolque, se desprendió sin control por un terraplén muy inclinado que colinda con su residencia. Salió disparado a gran velocidad, sin casi tiempo de reacción para ninguno de los dos ocupantes. Según fuentes del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), el padre salió despedido del vehículo, que iba cuesta abajo. El niño, desgraciadamente, continuó dentro del tractor, que cayó de un terraplén a la carretera y acabó su trayecto con un brutal choque contra el hórreo de un vecino, que se derrumbó encima del vehículo. El hijo murió en el acto. El vehículo quedó completamente destrozado y de hecho ayer, horas después del fatal siniestro, solo era reconocible el remolque. El hórreo también está inutilizado por el choque. Emergencias recibió el primer aviso a las 23 horas del viernes, indicando que un tractor se había ido cuesta abajo por un prado, quedando bajo un hórreo. De inmediato, el SEPA movilizó a los efectivos de Bomberos del Servicio del Principado de Asturias, de los parques de Pravia y Valdés.

Los bomberos procedieron a la excarcelación del cuerpo del menor, ya fallecido. Su padre fue atentado y estabilizado antes de su traslado al HUCA, donde murió a causa de las graves heridas. El SEPA informó del suceso a la Guardia Civil, al servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), que activó dos UVI móviles y al médico y la ambulancia de soporte vital básico de la zona, y al Equipo de Respuesta Inmediata de Intervención Psicosocial de la Cruz Roja.

El padre pudo saltar del vehículo, sufriendo graves heridas, pero el niño sufrió un gran impacto contra un hórreo de un vecino, que se derrumbó encima del vehículo. Falleció en el acto, según indican fuentes de la investigación. El hombre fue atendido y estabilizado por los médicos, pero, tras su traslado al HUCA, falleció en el quirófano a consecuencia del accidente.

Tras conocerse la fatal noticia, numerosas personas arroparon a la familia de los fallecidos y acudieron al tanatorio de Cudillero, donde se instaló la capilla ardiente del padre y del hijo, en salas diferentes, antes del funeral, que se celebrará hoy alas 18.30 en la iglesia de San Roque, en Oviñana (Cudillero).

Adrián Barbón, presidente del Principado, escribió en sus redes sociales que el suceso es una "terrible noticia". "Mi corazón está con su familia. Cuánto dolor", añadió. Por su parte Marcelino Marcos Líndez, consejero de Medio Rural y Política Agraria, que ayer estuvo de visita en la Festa da gaita de El Franco, quiso mandar el pésame a la familia de los fallecidos. "Es muy duro y no queda nada más que acompañar en el sentimiento a los familiares. una auténtica desgracia", señaló. A sus palabras se sumó también Carlos Valle, alcalde de Cudillero, que reconoció que "cuesta encontrar palabras para expresas lo que siente uno tras las tragedias que siguen golpeando nuestro concejo". Álvaro Queipo, presidente del PP regional, expresó sus condolencias a las familias de los tres fallecidos de Cudillero: "Todas las tragedias son lamentables y terribles, pero especialmente las que involucran a menores. Quiero mandar un profundo abrazo a la familia y muchísimo ánimo".

El tractor se ha convertido en un vehículo de riesgo en verano. Este es el tercer accidente que ocurre en tierras asturianas con este vehículo como protagonista. La semana pasada, un hombre que trabajaba en la siega y la recogida de hierba resultó herido al sufrir un vuelco en la localidad de Momalo (concejo de Grado). Y el pasado 17 de junio, un hombre de 93 años falleció en un accidente de tractor en la localidad de La Llonga, parroquia de San Julián de Arcallana (concejo de Valdés). Al parecer, cayó del puesto de conducción a la calzada y fue atropellado por su propio vehículo.

"El niño era un sol y el padre un experto ganadero" Arrojas llora a dos de sus vecinos más queridos. El niño fallecido ayer tras un accidente de tractor alternaba entre la pequeña aldea de San Juan de Piñera y Oviñana, donde residía con su madre y su hermana. El pequeño, cuyos padres estaban separados desde hace pocos años, trataba de ayudar en todo lo que podía a a su padre y era un gran aficionado a todo lo relacionado con el campo y la ganadería, una de sus pasiones. "Es una auténtica desgracia", apuntaban ayer los vecinos que se acercaban al lugar de los hechos para conocer lo sucedido. "Era un sol, un crío muy vivo al que todo el mundo quería", añadían los presentes, totalmente desolados al pensar en la pérdida. Como anécdota, recordaban que el niño intentaba conseguir su propio dinero vendiendo algunas de las lechugas que se afanaba en cosechar. El padre, un "experto ganadero", también era muy conocido y querido en el pueblo. El funeral de ambos se celebrará hoy a las 18.30 horas en la iglesia de San Roque de Oviñana y seguidamente el padre será enterrado en el cementerio de Piñera, mientras que el niño será incinerado.