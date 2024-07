Las cuatro carreteras asturianas que suman casi un tercio de los accidentes mortales

Cuatro vías de Asturias acumulan el 30 por ciento de accidentes mortales en la región. Son la AS-114 (Cangas de Onís-Panes), la AS-117 (Corredor del Nalón), la AS-112 (Corredor del Aller) y la AS-II (Oviedo-Gijón). Entre 2020 y 2023, estas cuatro carreteras, que gestiona el Principado, acumularon 16 siniestros mortales del total de 50 que se produjeron en la región, lo que determina que uno de cada tres accidentes con fallecidos se da en alguna de estas vías, según los datos oficiales que facilitó este año el Principado a la oposición. Tres de estas pistas, la de Cangas de Onís, el Corredor del Nalón y el Corredor del Aller, acumulan años de críticas por su "mal estado", según usuarios habituales.

Los expertos apuntan que la región está mejorando en el mantenimiento de sus carreteras, pero lo hace a un ritmo demasiado bajo. "Pese a que vemos que se está realizando un esfuerzo inversor por parte de la Administración asturiana que está permitiendo que las infraestructuras estén mejorando, necesitamos que el ritmo sea muchísimo mayor", asegura Elena de la Peña, subdirectora general técnica de la Asociación Española de la Carretera (AEC).

"En nuestro último informe, el del año 2022, Asturias se situaba como la tercera peor comunidad en cuanto a conservación de carreteras, por detrás de Aragón y de La Rioja con un déficit de 420 millones de euros. El firme era su principal problema. En este tiempo hemos visto cierta mejora, que es especialmente positiva en el caso la señalización horizontal y el balizamiento", agrega De la Peña, sin dejar de recordar que "tampoco podemos ser optimistas porque queda muchísima inversión para hacer".

Los usuarios, por su parte, piden mejores resultados y más inversión. "La AS-114, entre Cangas de Onís y Panes, es solo una más de las tantas carreteras que están en mal estado. Los problemas en ella son muy habituales" apunta, por su parte, José Antonio Roque, alcalde de Peñamellera Alta (Foro). Porque si bien es cierto que el edil reconoce que la Administración está llevando a cabo obras de mantenimiento y conservación, estas, asegura, deben ser más "constantes" para que realmente sean efectivas. "La AS-114 necesita que las actuaciones continúen porque llevamos 20 años de abandono. Por esa falta de mantenimiento tenemos los problemas que tenemos con la caída de piedras. Se trata de una carretera peligrosa porque es de montaña. Para evitar accidentes mortales, como uno de octubre de 2023, hay que ir poniendo redes de seguridad año a año a los distintos tramos", recalca Roque. "Es una cuestión de arreglo continuo", concluye. La situación es similar en Las Cuencas. "Ir por el Corredor del Nalón es no sentirse seguro. La situación es caótica para la inmensa mayoría del Valle", esgrime David García, de la "Asociación de Vecinos Langreo Centro", que pide el desdoblamiento de la calzada, una histórica reivindicación. "Lo que se ha hecho hasta ahora es tirar el dinero a un pozo sin fondo", expresa García en relación a la raya roja que se pintó hace unos meses en la vía o a los conos para dividir ambos sentidos. "Son un peligro porque los vehículos de emergencia no pueden pasar impidiendo que determinadas urgencias no lleguen a tiempo. Todo esto no es más que una tomadura de pelo, asevera García. En el caso de la AS-117, el Corredor del Aller, las condiciones adversas de cualquier puerto de montaña incrementen el riesgo, teniendo el cuenta de tipo de accidentes que se registraron. El caso de la AS-II, que une Oviedo y Gijón, parece diferente, ya que el firme está en aparente buen estado. "Los accesos a la autopista son lo más peligroso porque la gente se puede descuidar, despistar o ser más imprudente ocasionando accidentes (como el de kamikaze del pasado noviembre), dice Maite Orozco, presidenta de la Asociación de Vecinos San Juan de La Corredoria, que propone como posible solución para una circulación más fluida y segura el "puente de La Corredoria que siempre se usó y que se cerró cuando se hizo el nuevo".

Sin embargo, estas no son las únicas quejas sobre las carreteras asturianas. En el Suroccidente, llevan "más de 20 años abandonados y luchando por conseguir revertir la injusticia", reclama Fernando Cañón en referencia al Corredor del Narcea (AS-15) y a la A-63 (Oviedo-La Espina). "Llevamos 3 años con un argayo a la altura de Casazorrina. Dicen que hay un 60% de actuación, que falta un 40, lo que significa que, como mínimo estaremos otros dos años abandonados otros dos años", destaca.

