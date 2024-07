Sáenz de Santa María destierra los mitos del cambio climático

"El cambio climático es algo habitual. Ahora mismo estamos viviendo el noveno que ocurre en la Tierra, así que imagínese...".

Lo dice José Antonio Sáenz de Santa María Benedet, geólogo por la Universidad de Oviedo y uno de los autores del libro "Cambios climáticos", junto a Enrique Ortega y Stefan Uhliq. Los tres se dedican a la geología desde hace años, y ahora escriben este libro para expresar, desde el punto de vista de su especialización, que el calentamiento global es algo natural y que ya ha sucedido muchas veces antes en nuestro planeta. "Estamos en un proceso de calentamiento, afirmar que se debe al ser humano es una pelota exagerada, no tiene sentido geológico", recalca uno de los autores.

Sáenz de Santa María habla con pasión de su libro, sus investigaciones y el trabajo al que lleva dedicando gran parte de su vida. Por ello, surgen diversos temas con naturalidad durante la conversación con LA NUEVA ESPAÑA, como, por ejemplo, las emisiones de CO2 a la atmósfera, una de las causas que más comúnmente se asocian con el calentamiento global; "El CO2 donde más está es en el mar, disuelto, y como estamos (en el planeta) en un proceso de calentamiento, al calentarse el agua, ese CO2 sale al exterior en forma de gas, pero, aun así, el CO2 que hay en la atmósfera actualmente es el más bajo en la historia. Es decir, que los seres humanos no tenemos la capacidad de influir en el clima, ni aunque quisiéramos. Al final, el clima de la Tierra evoluciona como le da la gana".

El autor comenta cuáles son las principales aspiraciones con su nueva publicación, escrita conjuntamente con otros dos geólogos con años de experiencia. "Queríamos rebajar las exageraciones que hay sobre este tema. Hay un calentamiento global, pero ni es culpa nuestra ni vamos a morir todos. Hay que rebajar esa histeria climática".

El geólogo propone un ejemplo; "Yo conozco a unos arqueólogos noruegos que están ahora mismo encantados, porque allí en su tierra, un glaciar se derritió y encontraron siete flechas de madera de hace cientos de años. La gente, cuando oye eso, tiende a sacar la conclusión de que estamos mal porque se ha derretido ese glaciar, pero nunca se saca la conclusión de que hace tantos años, ese glaciar no estaba ahí, e incluso había gente que cazaba en ese sitio. Luego, con el tiempo se congeló el lugar, y ahora se derrite de nuevo, es algo normal. Hay multitud de sitios, incluso aquí (en Asturias), que te podría enseñar, que antes estaban congelados, y ahora ya no, y no nos ha venido mal porque podemos vivir aquí ahora", indica.

Para transmitir todas estas ideas, los tres autores han procurado evitar un lenguaje demasiado técnico, con el objetivo de que cualquier lector, independientemente de sus conocimientos sobre el tema, sea capaz de comprender sin ningún problema las ideas principales que transmite la lectura. Eso no significa que la obra sea menos rigurosa desde el punto de vista científico, al contrario. La obra, tal y como reza su resumen, "presenta de forma sistemática una serie de evidencias geológicas, astronómicas, arqueológicas e históricas, indicativas de que el proceso de calentamiento actual no es diferente de otros muchos procesos similares registrados en épocas anteriores, como se encarga la propia Tierra de hacernos llegar a través de la información registrada en el hielo, rocas y sedimentos".

Este nuevo libro pertenece a la serie Aula Magna (Proyecto Clave), de la editorial McGraw Hill, donde los tres autores han recopilado y ampliado los contenidos, publicados por ellos mismos, que han ido apareciendo en la revista digital "Entrevisttas", sistematizándolos en una obra divulgativa, con el objetivo de proporcionar una visión diferente sobre el fenómeno de los cambios climáticos que han tenido lugar en el planeta.

No es el primer libro publicado por estos autores, que ya han escrito otros relatos, como "Lágrimas de plata", " Haritmética con h: Nuevas historias de aquí y de allá" y "El encinar de plutonio", de Enrique Ortega Gironés, o "El Plutón de Boal", de Stefan Uhlig. Tampoco es el primer libro que escribe José Antonio Sáenz de Santa María Benedet, que ya colaboró con "El patrimonio geológico de Asturias".

