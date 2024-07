El comité de huelga de educación no desconvocará los paros de septiembre hasta "ser escuchados" por Educación

El Comité de Huelga sigue aguardando su convocatoria para sentarse a negociar con la Consejería de Educación sobre las condiciones de mejora que harían posible desconvocar los paros emplazados para el próximo 10 de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar. Y es que tanto Comisiones Obreras (CCOO), como la Unión General de los Trabajadores (UGT), la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y el Sindicato Unitario y Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias (SUATEA), las entidades sindicales que han puesto en marcha las movilizaciones, coinciden en la necesidad de "implementar las mejoras que llevan 23 años esperando los docentes asturianos".

Los sindicatos demandan "cambios en la organización temporal de la tarea educativa, refuerzo de personal y medios y, consecuentemente más inversión", pero para ello el paso principal es "poder negociar con la Consejería de Educación". Un proceso ante el que "Lydia Espina se demuestra contraria" y que precisamente "hace que nos veamos obligados a ir a la huelga por la incapacidad de negociar", expuso Francisco Rey, de SUATEA. Y fue a más: "Creo que Espina no es consciente de que uno es responsable, tanto de lo que hace como de lo que no y que a veces la actitud más agresiva posible es la pasiva y cuando estamos ante un escenario de conflictividad social no hay nada más agresivo que negarse a negociar. Si desde hoy hasta el próximo 10 de septiembre no hace nada por evitar esta situación Lydia Espina habrá cruzado el Rubicón y habrá llevado al sector de la educación a una situación irreversible, por negarse siquiera incluso a sentar a dialogar sobre aspectos laborales que ahora mismo ya están vigentes en otras comunidades autónomas, incluso gobernadas por la derecha", añadió Rey.

A la falta de la implementación de medidas que actualicen, entre otros, la normativa básica de los centros, puesto el último acuerdo de plantillas data del 2001, Julio Perdiguer, de UGT, lamentó "que la situación siga estancada" y que la consejera de educación "intentase probar suerte el pasado 17 de julio convocando a la Mesa General de Función Pública, donde no están representados todos los sindicatos convocantes de la huelga e inlcuso hay otros no convocantes".

Por su parte, Jorge Caro, de CSIF, afirmó que "sin docentes no hay escuela y tanto la Consejería de Lydia Espina como le Gobierno del señor Barbón tienen que entenderlo claramente". Y añadió: "a los docentes no se nos valora, y otra muestra más de ello es la negativa a reunirse con el Comité de Huelga, pero sí hacerlo con la Mesa General".

Una ofensa que se suma a la no modificación del acuerdo propuesto. "Siguen sin incluir aspectos como incorporar grupos de trabajo que no cuestan ni un euro a la Consejería o una pequeña reducción de las medias jornadas, solo añaden medidas anunciadas por ellos que no son nada nuevo", remató Borja Llorente de CCOO.