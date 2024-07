El concejal del PSOE de Ibias que empotró su coche contra un vehículo y una casa de miembros del PP: “Fue un accidente”

Marcos Rodríguez, el concejal socialista de Ibias que estrelló el coche contra el vehículo de la exconcejala del PP Estrella Fernández y derribó el murete de la casa de la expresidenta del mismo partido, María José Muñiz, asegura que lo ocurrido "fue un accidente y no hubo ninguna cuestión personal o política, no hay ninguna rencilla". "Lo primero que tengo que hacer es pedir muchas disculpas a todas las personas afectadas", añadió.

El concejal aseguró que no va a dimitir. "No he cometido ningún delito, tuve un accidente, sin más", aseguró. Aseguró que ha hablado con las dos afectadas y "se arregló todo cordialmente". Y añadió: "No tengo nada contra nadie del PP, fue una casualidad". Sí quiso indicar que "no fue como se está diciendo" entre los vecinos del concejo. "Fue un accidente sin más, no hay más lectura".

Sin embargo, la alcaldesa Gemma Álvarez, del PP, asegura que está "esperando, dando un margen a la agrupación socialista de Ibias y a la FSA para que adopte las medidas necesarias". No menciona la dimisión del edil, pero el tono apunta a ello. Y admitió que tiene cierta prevención desde el incidente. Y es que el concejal socialista dejó su vehículo, tras las colisiones, delante de la casa de la alcaldesa. "Hay gente muy demente con la política", dijo, para explicar su inquietud respecto al incidente de la noche del domingo.