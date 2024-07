El Consejo de Estudiantes de la Universidad basa en la "ética" su rechazo al proyecto ligado a Israel

El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Oviedo se posicionó ayer de nuevo en contra de que la institución académica asturiana siga adelante con el denominado proyecto TICHE, vinculado a Israel. La plataforma que representa al alumnado mostró su "discrepancia con el Comité de Ética y con el acuerdo tomado por el Consejo de Gobierno", según apuntó en un comunicado. TICHE, acrónimo del título del proyecto "Threats Identification by Collaborative vehicles for Human lifesaving against Explosives UE-23-TICHE-10112148", se trata de una investigación que, según el Rectorado, no tiene "por sí misma fines bélicos", sino que busca detectar explosivos y minas terrestres ocultas "para salvar vidas".

El conflicto entre una parte del estudiantado y los órganos de gobierno de la Universidad surgió al notificarse que una empresa griega que asimismo participaba en la investigación fue comprada en su 95 por ciento por otra compañía de la industria militar vinculada al Gobierno israelí. "En todo caso, mantenemos el respeto y reconocimiento a la intachable trayectoria de los investigadores y también a la diligencia y comprensión del Rectorado de esta Universidad a la hora de negociar y dialogar con las diferentes organizaciones estudiantiles sobre este particular asunto que tanto ha requerido nuestra atención", aseveró el Consejo de Estudiantes, puesto que la objeción, afirmaron, no es contra el proyecto en sí, sino contra "la pertenencia de una empresa controlada por otra que sí tiene finalidad y naturaleza de índole íntegramente militar".

A modo de solución, el Consejo de Estudiantes propone "que la Universidad de Oviedo se niegue a participar en el antedicho proyecto siempre y cuando se mantenga en él la mencionada sociedad griega" a fin de "mantener siempre una actitud ética y responsable".