Guía para no perderte nada del Xiringüelu este domingo: autobuses, entradas, horarios...

Este domingo se celebrará una de las fiestas más destacadas de Asturias: el'Xiringüelu. La mayor fiesta de prau del Principado llega, como es habitual, el primer domingo de agosto. El año pasado, el evento congregó más de 40.000 personas, por lo que se espera para este año una cifra igual o superior. La fiesta se realizará en el Prau Salcéu de Pravia.

La programación realizada por la cofradía del Xiringüelu consta de un continuo pasacalles de las charangas 'Ceda al Paso', 'El Celechu', 'Élite', 'DGT' y 'Los Chelos', que alegraran la mañana y la tarde a los romeros en la zona de las casetas.

En cuanto a las entradas, se pueden conseguir tanto online como de manera presencial en las taquillas del propio recinto. Sin embargo, el plazo para conseguirlas a 4 euros en la web se cerró el 15 de julio. Las entradas cuestan ahora 5 euros (gastos de gestión incluidos).

De todas maneras, todavía hay una oportunidad para conseguir la entrada al 'Xiringüelu' el mismo día de la fiesta. El propio domingo 4 de agosto, se podrá conseguir la entrada desde las 11 hasta las 14 horas en la taquilla, pero serán limitadas y no se podrán reservar Los pases de acceso no serán nominales por lo que se permite la reventa y el portador podrá acceder independientemente si es el comprador original o no.

El recinto abrirá sus puertas a las 9:30 horas y cerrará a las 22 horas. La mayoría de romeros acuden alrededor de las 12:00 horas, pero los más prudentes que quieren elegir un buen lugar para pasar el día, pueden madrugar algo más.

Se puede acceder tanto con comida como con bebida al recinto. Reinan la sidra, los bollos de chorizo y las empanadas. Un gran día para comer con la familia y los amigos.

En cuanto al transporte público, Renfe aumentará la frecuencia para esta fiesta de prau con trenes especiales en las líneas de Oviedo y de Gijón, que pasarán por Avilés. Los trenes de ida comenzarán a las 10:30 horas y saldrán cada media hora. La vuelta desde Pravia comenzará a las 19 horas y terminarán con la salida del último tren a las 22:45 horas.

La compañía de buses ALSA, aumentará la cantidad de buses con salida desde Oviedo y Gijón hacia Pravia, parando en Avilés. También aumentará la frecuencia de buses nocturnos entre las grandes ciudades del Principado.

Cerca del recinto del 'Xiringüelu', existe la posibilidad de pernoctar. La Cofradía Xiringüelu recomienda el Camping Campo Santa Catalina, que está cerca del prau. Los alojamientos de Pravia y alrededores también pueden ser una buena opción para descansar después de la fiesta.

Pravia acogerá asturianos de todas las partes del Principado para disfrutar de la mayor fiesta de prau de verano.