La justicia europea se pronuncia otra vez sobre la autorización para cazar lobos (y no son buenas noticias para los ganaderos)

Cazar lobos, matar lobos en general, va a resultar imposible en España, al menos de momento. Si hace unos días el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalaba la prohibición de matar lobos en todo un país, frente a normativas regionales en sentido contrario, en una sentencia referida a Austria, pero aplicable en toda la Unión Europea (UE), ayer hacía publicó otro fallo en el que tumba la pretensión del Gobierno de Castilla y León (aprobada en 2019) de cazar lobos, en lo que supone un nuevo triunfo del movimiento ecologista.

El argumento principal no es que el lobo esté incluido en España en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Especial Protección (Lespre), pues de hecho el acto recurrido fue anterior a esa inclusión, sino que la conservación de sus poblaciones "en todo el Estado" es "desfavorable-inadecuada". Ese matiz de "en todo el Estado" es fundamental, ya que uno de los argumentos de Castilla y León, utilizado también por el Gobierno del Principado en su intento de desproteger al lobo, es que el estado de conservación de las poblaciones en estas regiones es supuestamente favorable.

La interpretación de los jueces europeos es clara y contundente: no se puede permitir la caza de lobos en una región, "ni siquiera en aquellos cuyas normativas no los protegen rigurosamente", si su estado de conservación no es favorable en el conjunto del país. Y para ser favorable, entre otras exigencias, deberá ocupar todo el territorio de ese Estado que ocupó históricamente. El TJUE ha despejado las dudas de las partes en conflicto (el Gobierno de Castilla y León, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico –Ascel–, los ejecutivos español y finlandés y la Comisión Europea) señalando que la ley regional es contraria a la Directiva relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, aprobada en 1992. "En efecto, el lobo no puede ser declarado como especie cazable en una parte del territorio de un Estado miembro cuando su estado de conservación a nivel nacional es desfavorable", señala el TJUE, que admite las "medidas de gestión", pero con matices, pues resalta que su finalidad debe ser "mantener o restablecer la especie de que se trate en un estado de conservación favorable sostenible".

Las pretensiones del PP

Ascel interpreta que la sentencia "choca frontalmente" con las pretensiones del PP de desproteger al lobo y permitir su caza en algunas regiones. Añade que el fallo abre una vía jurisprudencial para recurrir al TJUE en el caso de que el PP logre sacar adelante su proposición de ley para sacar al lobo del Lespre. "En ese caso, recurriremos", anuncia Ascel.

Castilla y León aprobó hace cinco años un plan de aprovechamientos comarcales que permitía cazar 339 lobos al norte del río Duero entre 2019 y 2022, al considerar que en esa zona la especie estaba en una situación "favorable", ya que habían aumentado tanto el número de ejemplares como el de manadas. "Pues bien, la Comunidad de Castilla y León no tuvo en cuenta, al elaborar el plan controvertido, el informe del año 2019, según el cual el lobo se encontraba en un estado de conservación desfavorable en España", exponen los jueces. Y añaden: "Las evaluaciones (para determinar el estado de conservación de una especie) deben llevarse a cabo no solo a nivel local, sino también a nivel de la región biogeográfica, o incluso a nivel transfronterizo".

Apuntes El lobo, en el Lespre. El lobo ibérico ("Canis lupus signatus") está incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) desde el 21 de septiembre de 2021. Antes, la especie solo gozaba de protección estricta al sur del río Duero, mientras que al norte de ese cauce cada comunidad autónoma aplicaba sus propias leyes. Por ejemplo, en Castilla y León era una especie cinegética. Implicaciones. Entre las consecuencias de la entrada del lobo en el Lespre destacan que no puede ser declarado especie cinegética, que no pueden aplicarse "extracciones" indiscriminadas, pues solo se puede abatir a aquellos ejemplares concretos que estén causando daños graves, y que antes de cualquier acción contra un ejemplar deben cumplirse una larga lista de medidas previas. Recursos. La inclusión del lobo en el Lespre ha sido recurrida ante la Audiencia Nacional por varios gobiernos, entre ellos el del Principado, y asociaciones ganaderas y de cazadores.

