Las restricciones a los parques de baterías "carecen de fundamento", clama el sector

Las medidas que el Gobierno del Principado pretende impulsar para restringir la instalación de parques de baterías electroquímicas en Asturias son "claramente precipitadas y carentes de fundamentos científicos", según la Asociación Empresarial de Pilas, Baterías y Almacenamiento Energético (Aepibal). El presidente de este colectivo, Luis Marquina, manifestó ayer su honda preocupación por las aseveraciones "sin sentido" sobre este tipo de instalaciones, que están provocando una fuerte contestación social en Asturias. Marquina lanzó una reflexión: "Sin baterías no hay transición energética en favor de las energías renovables". Y añadió: "Sólo podemos manifestar nuestro asombro ante las medidas que se quieren tomar".

El máximo responsable de Aepibal señala que las baterías electroquímicas son "esenciales para el desarrollo de una economía verde". No entiende la pretensión del Ejecutivo de Adrián Barbón de imponer distancias mínimas de los parques de baterías de 1.000 y 500 metros a los núcleos urbanos y a las viviendas, respectivamente. Marquina subrayó que en diferentes países de Europa, como el Reino Unido, los parques pueden instalarse "hasta a 25 metros del arbolado urbano, bosques o viviendas", y similares en Estados Unidos. También consideran fuera de toda lógica obligar a que los parques se ubiquen en terrenos industriales o terrenos industriales degradados.

Los mandatarios del colectivo empresarial subrayan que siempre han alimentado –"y lo seguiremos haciendo"– el debate "sano, riguroso y de buena voluntad entre el sector que representamos y los posibles entornos afectados, como son determinados municipios o entidades sociales, si bien sólo desde el rigor y la verdad podremos afrontar objetivamente esta oportunidad que se nos presenta como país".

En este sentido, destacan que las baterías son "una tecnología muy contrastada, madura, ampliamente instalada en países de una enorme aversión al riesgo", como en California (Estados Unidos, o "poseedores de un finísimo sentido del patrimonio paisajístico", como el Reino Unido. Indican que en los últimos 15 años se han instalado en el mundo, "sin mayores problemas", más de 60.000 MW (el doble de la potencia consumida en España cada día), sin que por ello debamos dar por buena cualquier ubicación", admiten.

El colectivo que encabeza Marquina apunta que los parques de baterías ocupan "espacios irrelevantes en comparación con otras tecnologías" y que los proyectos tipo en Asturias son de 50MWh y ocupan "no más de 2.000 metros cuadrados cada uno" y su impacto visual es "mínimo", ya que los sistemas de almacenamiento tienen una altura no superior a 3 metros, y son "perfectamente mimetizables con su entorno". Más: "El impacto en la avifauna es inexistente, el impacto sonoro es muy bajo (...) y no existe riesgo por emisiones electromagnéticas, ni para seres humanos ni para animales, ya que las baterías son sistemas en corriente continua en los que no existen dichas emisiones", explica.

En relación al uso del suelo industrial (o industrial degradado) para las instalaciones de baterías Aepibal manifiesta su "voluntad" de dejar que promotores y municipios y entidades sociales locales puedan identificar los "espacios idóneos, que no siempre son los suelos industriales y que sí son, a nuestro criterio, los espacios colindantes o más próximos a subestaciones eléctricas ya existentes o planificadas" para evitar tendidos de red.

Marquina lanza varias preguntas: "¿Está el Principado dispuesto a habilitar instalaciones de baterías en suelos industriales a cambio de cubrir su territorio con nuevos tendidos de red que vayan desde allí a las subestaciones? ¿Estamos realmente seguros de querer mallar más nuestro territorio rural? ¿Es esta la Asturias rural que se quiere proteger: más kilómetros y kilómetros de red eléctrica?" Él mismo contesta: "Entendiendo que hay y habrá proyectos que no son idóneos para los espacios que se han pensado para ellos –y colaboraremos para cambiar sus ubicaciones– no creemos que ahora se deban tomar posturas que en el futuro paralicen el desarrollo de baterías en Asturias".

El Gobierno regional ultima una serie de medidas para limitar el desarrollo de los parques de baterías ante la avalancha de proyectos presentados en los últimos meses en diferentes concejos. Tal y como informó LA NUEVA ESPAÑA, entre esas restricciones están la obligación de que esas instalaciones se sitúen al menos a un kilómetro de zonas habitadas y a 500 metros de instalaciones ganaderas. La normativa, en la que trabajan las consejerías de Transición Ecológica y Ordenación del Territorio, también forzará a que las empresas dispongan de sistemas antiincendio.

Los planes para la instalación de parques de baterías en diferentes puntos de Asturias ha levantado una intensa polvareda social en algunos concejos, hasta el punto de que varias empresas han decidido dar marcha atrás con sus planes, también desincentivadas por los planes del Principado para aplicar restricciones. Además, un grupo de afectados ha constituido una plataforma ciudadana para combatir estas instalaciones por temor a que tengan incidencia en la calidad de vida de los residentes en zonas próximas y por el daño que suponen para el medio ambiente.

La Asociación Empresarial de Pilas, Baterías y Almacenamiento Energético (Aepibal) carga con dureza contra las pretensiones del Principado de limitar la instalación de los parques de baterías. Según el sector, esta decisión se ha tomado "sin fundamento científico" y de "manera precipitada", por lo que se declara "asombrado". "Se va en contra de la transición energética que favorece las energías renovables", apunta el colectivo de las empresas dedicadas a este negocio. La CUOTA se reunirá de urgencia mañana para tratar sobre la elaboración de la polémica normativa.

