El acuerdo fiscal con Cataluña, a ojos de los expertos: desigualdad, un Estado débil y menos recursos para Asturias

El preacuerdo para la financiación de Cataluña tendrá como consecuencias un Estado más débil, mayores desigualdades territoriales y menos recursos para Asturias. En ello coinciden los expertos en Hacienda Pública consultados ayer por LA NUEVA ESPAÑA, que alertan de la voladura del sistema de financiación autonómica.

Carlos Monasterio. El catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, que formó parte de la comisión de expertos creada por el Gobierno para la reforma fiscal en España, señala que si el preacuerdo entre PSOE y ERC se materializa "nos lleva a la ruptura del principio de redistribución y a la pérdida de progresividad del sistema fiscal, porque habrá una progresividad para catalanes, otra para vascos y otra para los que no pueden ser otra cosa más que españoles, y yo creo que esto va a tener consecuencias gravísimas". Monasterio ya escribió, ante las pretensiones de los nacionalistas catalanes, que se corre el riesgo de pasar de la Hacienda autonómica a los Reinos de Taifas, y ahora añade que dentro de esas Taifas "hay unos que se han pedido el papel de califas y otros se quedarán como moros del común". Monasterio señala que es un secreto a voces que lo que ERC quiere es un concierto como el vasco. "Lo que se persigue es que Cataluña, que es una región de rentas altas, se quede con su dinero y no redistribuya con el resto, o redistribuya poquito. Lo que piden es el sistema foral, aunque para que nadie se enfade, o para evitar problemas jurídicos, lo llaman sistema singular", explica Monasterio, que añade que luego se negociará "un cupo solidario, pero esa solidaridad ya veremos cómo se define y cómo se paga. De momento el dinero ya estará en su bolsillo". El catedrático afirma que las reglas de redistribución y progresividad "tienen que ser generales y quieren romperlas". Añade, con indignación, que "desde el punto de vista de la filosofía moral este es un debate de risa, porque volvemos al medievalismo en el que la gente no pagaba impuestos según el nivel de rentas que tenía: los nobles no pagaban por un motivo, los eclesiásticos, por otro y la gente del común, los pecheros, eran los que asumían la carga tributaria. Ahora parcelamos el sistema y habrá uno para el País Vasco, para Navarra, para Cataluña… Seremos españoles los que no puedan ser otra cosa, como dijo Cánovas cuando se leyó el articulado de la constitución de 1876". Afirma que quien tienen que hablar y decidir "son los políticos, porque yo no he visto en el terreno académico investigación, documento o artículo avalando una propuesta de este tipo". Sobre los efectos que tendrá para Asturias, Monasterio apunta que "está claro que los cupos redistributivos van a disminuir. Vamos camino de sustituir la solidaridad por una especie de caridad regional".

Ángel de la Fuente. El economista asturiano y director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) afirma que el preacuerdo para la financiación de Cataluña "no nos puede llevar a ningún sitio bueno". Señala que en este debate hay una parte cuantitativa, de dinero, y una parte cualitativa, de organización del Estado. Empezando por la primera, señala que "lo que quieren es quedarse con una parte mayor del excedente fiscal que generan sus ricos y reducir la aportación a la caja común. El resto tendrán menos recursos para nivelar los servicios de las comunidades autónomas y para hacer políticas sociales en todo el país. Cuanto más saquen de esa caja, peor para el resto". De la Fuente apunta que se podría dar el caso de que en el primer año fijaran la cuota de solidaridad de manera que Cataluña siga aportando lo mismo, "pero aunque fuera así, que no creo, tampoco sería bueno porque lo que cambia es el equilibrio a la hora de negociar. A partir de que esto esté en marcha negociarían con el dinero en la mano, al igual que han hecho los territorios forales. Y eso sabemos a dónde lleva. Entraríamos en un senda de solidaridad decreciente y tendente a cero según vaya pasando el tiempo. Sería aportar lo mínimo posible e ir apretando la tuerca". Y en cuanto a la parte cuantitativa, De la Fuente señala que "el sistema foral es un sistema muy raro, no lo hay en otra parte del mundo, y no tiene mucha lógica. Restringido a dos regiones pequeñas, igual lo podemos sobrellevar, pero si abrimos la puerta a que se generalice y a que las regiones ricas se queden con sus, entre comillas, impuestos, entonces estamos cambiando la naturaleza del Estado español y vamos hacia una especie de confederación en la que cada uno se queda con lo suyo y el Gobierno central se queda sin los medios necesarios para cumplir con sus funciones, entre las cuales, una muy importante, es garantizar la cohesión económica y social en todo el país". Según el director de FEDEA, "vamos hacia un Estado más débil, con menos herramientas, y con mayor desigualdad entre territorios". Y el efecto para Asturias será "el mismo que para el resto, con el agravante de que estamos entre las comunidades más necesitadas de esa solidaridad territorial por el envejecimiento y porque el nivel de rentas nos es para tirar cohetes". "Yo animaría al gobierno del Principado a protestar", añade De la Fuente.

Santiago Álvarez. El profesor titular de Economía Pública de la Universidad de Oviedo señala que con lo que se conoce del preacuerdo "se plantea un sistema de concierto que supone la ruptura de sistema de financiación autonómica". Asevera que Cataluña va a pasar a tener una capacidad tributaria muy superior a la que tienen el resto de comunidades de régimen común, como pasa con los territorios de régimen foral, y que la contribución que hará tanto al Gobierno central como al resto de comunidades autónomas va a ser limitada. "Para el resto de las comunidades la consecuencia es doble. Por una parte hay un territorio más con grandes competencias tributarias que ellos no tienen, y desde el punto de vista financiero Cataluña va a aumentar sus recursos a costa de los recursos del Estado y del resto de las comunidades". A su juicio "tendremos un Estado más débil y un sistema de financiación autonómica en el que habrá menos recursos para las comunidades que hasta ahora son receptoras netas de los recursos del sistema, como Asturias". Esto, añade, "incrementa la desigualdad territorial y pone en cuestionamiento todo el principio de solidaridad en el que se basa el sistema de financiación autonómica". Además, "abriría la espita para que más comunidades ricas reclamen lo mismo y para acabar dinamitando el sistema. Pero además es absurdo, porque no existe un país en el que las competencias tributarias acaben recayendo en las comunidades autónomas, no en el Gobierno central". Para Asturias, señala, tendrá efectos en la financiación autonómica y en la financiación de las políticas del Estado para carreteras, transferencias...

Javier Suárez Pandiello. El catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo señala que para pronunciarse necesita leer la letra pequeña del preacuerdo y que solo conoce lo que ha difundió ERC. "Lo que ha salido significa poco menos que les han concedido el concierto: cesión de todos los impuestos, bilateralidad, salida del régimen común... Se me hace muy difícil suponer que esto lo ha firmado el PSOE y que Barbón lo acepta. A mí me parece una barbaridad, se mire por donde se mire. Es dinamitar el sistema de financiación y sacar a la brava al 20% del PIB del control de la Administración central. Y por otra parte me parece una bravata, se necesita reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y me parece imposible que esto se apruebe en el parlamento, porque ello implica que no solo el PSOE y ERC lo aprueben. Suponiendo que lo firmaran Junts y PNV, el resto de los que apoyan al Gobierno también tendrían que hacerlo. Compromís ya dijo que de eso ni hablar, y es parte de Sumar, como la Chunta Aragonesista, que también lo rechaza".

"Se revienta la solidaridad fiscal", dicen los inspectores de Hacienda Agencias La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado asegura que, de salir adelante, la propuesta de modelo de financiación para Cataluña "reventará la solidaridad fiscal" del país. No solamente eso, sino que lo consideran "la ruptura total del sistema" y "una auténtica barbaridad, una verdadera vergüenza". Así lo afirmó el colectivo después de conocerse el principio de acuerdo entre ERC y el PSC para investir al líder de los socialistas Salvador Illa presidente de la Generalitat catalana. Los inspectores insisten en que el concierto catalán no está recogido en la Constitución, a diferencia del vasco y el navarro. En esta línea, recuerdan también que entre los principios del sistema tributario español "está el de igualdad y no confiscatoriedad". Y aseguran que el concierto catalán sería similar a "robar" dinero al resto del país. "Si a los españoles se les roban impuestos generados en toda España, se están contraviniendo estos dos principios". La asociación pone el foco en los trabajadores de la Agencia Tributaria destinados en Cataluña, que "no son, ni serán nunca, funcionarios de una supuesta agencia tributaria catalana nacional".

