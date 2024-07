Álvaro Queipo: "Debemos apartarnos de las prácticas de crispación del PSOE"

"Asturias nos está esperando y tenemos que estar a la altura para asumir esta gran responsabilidad en el 2027". El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, instó en Grado a seguir fortaleciendo el partido como "la única alternativa al Gobierno de un Adrián Barbón que cada día muestra claras señales de estar alejado de la realidad asturiana".

Queipo pidió a los representantes de su partido en particular y a los asturianos en general, "no dejarse arrastrar por las prácticas de crispación a las que tanto recurre el PSOE para tapar sus carencias". El presidente de los populares aseguró que en el Partido Popular están "centrados en Asturias y en aquello que nos reclaman los asturianos. No nos apartará de esa senda ninguna provocación o intento de crispación, por mucho que se esfuercen desde la FSA y, ahora también desde Delegación del Gobierno", añadió.

El mandatario del PP señaló que tan solo han tenido que pasar unos días para saber "a qué ha venido Adriana Lastra: a ejercer desde Delegación del Gobierno con total lealtad las indicaciones de un Pedro Sánchez centrado únicamente en mantenerse en el poder y elevar la crispación en la sociedad asturiana. Para eso ni está ni necesitamos a una delegada del Gobierno que únicamente servirá al PSOE, sin dar ni hacer nada bueno para Asturias", expuso

El presidente autonómico del PP realizó esas manifestaciones durante la clausura del congreso de la junta local de Grado y Yernes y Tameza, en el que fue elegido por unanimidad José González. Álvaro Queipo deseó "acierto y destreza", al presidente electo "para trabajar por todos los vecinos y hacerlo, además, desde la unidad". "Grado es una pieza fundamental en la circunscripción central para el Partido Popular", apuntó.

Por su parte, José González defendió la necesidad de fortalecer la Junta Local de Grado y Yernes y Tameza desde "la unidad, la cercanía con los vecinos del concejo a los que nos debemos como políticos y quienes esperan de nosotros responsabilidad y soluciones".

González aseguró que ha puesto ya en su hoja de ruta la necesidad de "realizar un trabajo continuo de la mano de los vecinos, colectivos y asociaciones, siempre sirviendo de fiel apoyo y con lealtad al grupo municipal".

A la cita congresual en Grado, además del presidente autonómico de los populares, también asistieron José Manuel Rodríguez, "Lito", vicesecretario de organización y territorial del PP; Manuel Purón, vicesecretario de formación del PP, y representantes de otras juntas locales como Quirós, Somiedo y Oviedo, esta última con su secretario general, Gerardo Antuña, así como de Nuevas Generaciones.